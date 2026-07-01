El crecimiento de la actividad manufacturera de la eurozona marca mínimos de cuatro meses

El crecimiento de la actividad del sector manufacturero de la zona euro moderó su ritmo de expansión en junio a mínimos de los cuatro últimos meses, según el índice PMI, que bajó a 51,4 puntos desde los 51,6 del mes anterior.

No obstante, la producción manufacturera en la región siguió aumentando moderadamente en junio e incluso se aceleró ligeramente respecto a mayo, tras una mejora marginal de la demanda. De este modo, el correspondiente índice PMI repuntó a 51,7 puntos desde los 51,3 de mayo.

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"Un nuevo aumento de la producción manufacturera en junio se suma a las señales de una alentadora resiliencia de la economía de la zona euro", ha señalado Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, destacando que la expansión de junio cierra el trimestre más sólido para la producción manufacturera de la zona euro desde principios de 2022.

En cuanto a los costes, la encuesta PMI de junio señala que, aunque todavía elevada, la inflación descendió en junio hasta su nivel más bajo desde marzo, rompiendo así una tendencia alcista sostenida que se remontaba a septiembre de 2025, mientras que los fabricantes de la zona euro mostraron una actitud menos agresiva a la hora de fijar precios de venta, cuya tasa de inflación se ralentizó hasta alcanzar su mínima de tres meses.

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