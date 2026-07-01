El central Andreas Christensen renueva con el Barcelona hasta 2028

Barcelona, 1 jul (EFE).- El central Andreas Christensen ha renovado su contrato con el Barcelona por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2028, según ha anunciado este miércoles el club catalán.

El zaguero danés, de 30 años, que llegó al Camp Nou libre en 2022 procedente del Chelsea, ampliará su compromiso a la baja después de dos cursos marcados por las lesiones y ayudará a reducir la masa salarial del plantel, ya aminorada por la salida del delantero Robert Lewandowski y de Ansu Fati.

PUBLICIDAD

El primero ha emprendido una nueva aventura en las filas del Chicago Fire, de la MLS estadounidense, mientras que Ansu Fati ha sido traspasado al AS Mónaco.

Christensen ha participado en 24 de los 117 partidos que el Barça ha disputado en las dos últimas temporadas, 18 de 57 el curso pasado y seis de 60 en la anterior.

Sin contar otras dolencias menores, el calvario del zaguero con las lesiones empezó en agosto de 2024 con una tendinopatía en el Aquiles del pie izquierdo, al que siguieron dos lesiones en el sóleo de la pierna derecha en enero y marzo de 2025. Y en diciembre de 2025, sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado interior de la rodilla izquierda que le dejó en el dique seco hasta mayo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, cuando estuvo disponible, Christensen contó con la confianza de Hansi Flick, al igual que sucedió en sus primeros dos años con Xavi Hernández en el banquillo.

En estos cuatro años con el Barcelona, el central danés, que puede ejercer también de pivote, ha ganado tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. En total, ha jugado 98 partidos, en los que ha marcado cinco goles y repartido tres asistencias.

PUBLICIDAD

En los próximos días se formalizará públicamente este acuerdo, en un acto que tendrá lugar en las oficinas del club catalán, según ha anunciado la entidad azulgrana.