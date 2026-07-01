EEUU acuerda con Israel la construcción de su Embajada permanente en Jerusalén

Las autoridades de Estados Unidos y de Israel han acordado este miércoles el arrendamiento de un terreno para la construcción de la nueva Embajada del país norteamericano en Jerusalén, reconocida capital de Israel por la Administración Trump a finales de 2017.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, y el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, han sido los encargados de firmar el "acuerdo para la asignación del terreno destinado la construcción del recinto permanente" de la misión diplomática estadounidense.

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La Embajada ha descrito el acuerdo como un "paso significativo en el histórico proceso diplomático" abierto por Trump en su primer mandato cuando decidió reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar su legación diplomática a esta localidad desde Tel Aviv, así como "una muestra más de que la relación entre Estados Unidos e Israel se encuentra en su mejor momento".

Durante el acto de firma, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Exteriores israelí, Huckabee ha considerado que este acto "profundiza y expande nuestra presencia en Jerusalén, la capital eterna de Israel" mientras que Saar ha defendido que "este acuerdo va mucho más allá de la cesión de terrenos".

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"La decisión de Trump de trasladar la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén fue un acto de justicia histórica. Hoy (...) esa decisión se consolida aún más para las generaciones venideras", ha considerado.

El Centro por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, ha denunciado en un comunicado que se trata de un acuerdo "ilegal" puesto que la construcción tendrá lugar en "tierras palestinas confiscadas" en virtud de la "discriminatoria" Ley de Propiedades de Ausentes de 1950 a sus propietarios originales.

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Adalah ha recordado que ya en enero de 2023 presentó un recurso ante las autoridades israelíes para impugnar, "en nombre de doce descendientes de los propietarios (...), entre ellos ciudadanos estadounidenses y jordanos, junto con residentes palestinos de Jerusalén", la asignación de este terreno. Sin embargo, el recurso fue rechazado y en abril de 2024 las autoridades urbanísticas confirmaron los planes para el emplazamiento.

"La construcción del complejo de la Embajada viola el estatuto jurídico internacional especial de Jerusalén (...) establecido en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU. El traslado de la Embajada y el reconocimiento de la ciudad como capital de Israel suponen un respaldo flagrante a la anexión ilegal de Jerusalén Este por parte de Israel y a sus graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario", ha agregado.

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Adalah ha denunciado que el acuerdo firmado este miércoles "consagra deliberadamente una profunda injusticia histórica" y ha acusado a Estados Unidos de respaldar con él "la apropiación ilegal de terrenos" que ya tienen dueños y los "mecanismos ilegales de despojo y desplazamiento de Israel, (...) en desafío directo al Derecho Internacional y a la prohibición de la anexión ilegal".