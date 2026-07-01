Describen once nuevas especies de plantas andinas, cinco de ellas en Ecuador

Quito, 1 jul (EFE).- Un grupo internacional de investigadores describió once nuevas especies de plantas del género Axinaea en bosques andinos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, cinco de ellas presentes en Ecuador, según informó el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

Las nuevas especies son Axinaea auriculata y A. johnjuliusii, de Venezuela; A. frustrata, A. paisa y A. titanica, de Colombia; A. andina, A. kiru, A. matangae y A. olivacea, de Ecuador; A. huancabambae, de Ecuador y Perú; y A. yunga, de Bolivia.

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Con estos nuevos descubrimientos, Ecuador alcanza 21 especies reconocidas de Axinaea y se convierte en el país con mayor diversidad de este género en toda la cordillera andina.

Las especies de Axinaea crecen en bosques nublados y montanos situados entre aproximadamente 1.700 y 2.800 metros de altitud, y son conocidas por sus flores llamativas y por presentar uno de los sistemas de polinización más inusuales del reino vegetal.

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Hasta hace pocos años se conocían poco más de 40 especies de este género, pero el incremento de exploraciones botánicas, revisiones de herbarios y estudios taxonómicos detallados ha permitido reconocer una diversidad mayor de la que se pensaba.

Los investigadores señalaron que el hallazgo refuerza la importancia de los ecosistemas montanos ecuatorianos como centros de evolución y diversificación biológica.

Una de las especies más destacadas es Axinaea andina, encontrada en bosques montanos de las provincias andinas de Azuay y Cañar, entre los 2.100 y 2.600 metros de altitud.

Esta especie es conocida únicamente a partir de una colección realizada en una zona remota y bien conservada, lo que evidencia la escasez de información disponible sobre muchas plantas andinas.

El descubrimiento muestra que los Andes continúan siendo una frontera científica para el conocimiento de la biodiversidad, especialmente en ecosistemas de montaña donde el acceso es difícil y la exploración aún es limitada. EFE