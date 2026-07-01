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Controlado el incendio declarado en el paraje Paternilla en Vejer de la Frontera

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El Plan Infoca ha dado por controlado en la madrugada de este miércoles 1 de julio el incendio forestal declarado a las 15.38 horas de este martes en el paraje de Paternilla, en el término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz), cuya ubicación había sido atribuida inicialmente al municipio de Barbate.

Según informa el propio Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio ha quedado controlado a las 02.30 horas y en la zona siguen desplegados un grupo de bomberos forestales y un agente de Medio Ambiente con un vehículo autobomba en tareas de remate y liquidación.

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El fuego quedó estabilizado sobre las 19.00 horas, lo que permitió la retirada de los cuatro medios aéreos que participaban en las labores de extinción. En el operativo terrestre también participaron este miércoles cuatro grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente.

El paraje Paternilla se ubica entre los municipios de Barbate y Vejer de la Frontera, en el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.

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