Casa Ecuador tuvo 3.000 visitantes en Nueva York, con exfutbolistas y figuras de Hollywood

Quito, 2 jul (EFE).- Figuras de Hollywood y exfutbolistas forman parte de los más de 3.000 visitantes que pasaron en Nueva York por Casa Ecuador, la particular embajada itinerante que muestra al mundo los atractivos naturales y culturales del país andino, que estuvo abierta en la Gran Manzana del 24 al 27 de junio, según señalaron este miércoles sus organizadores.

Casa Ecuador abrió sus puertas en la Gran Manzana con motivo del Mundial 2026 y la participación de la selección ecuatoriana en esa cita, durante los días previos y posteriores a su triunfo por 2-1 contra Alemania, en los que atrajo la atención de 100.000 personas, de acuerdo con sus promotores.

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El histórico edificio Firehouse Engine 31, en Manhattan, se transformó para albergar este espacio que ofrece a sus visitantes una experiencia inspirada en los cuatro mundos de Ecuador: la costa, la sierra andina, la selva amazónica y las islas Galápagos, a través del arte, la gastronomía y experiencias inmersivas.

Entre los visitantes a Casa Ecuador estuvo el actor estadounidense Woody Harrelson, el director de fotografía ganador del Premio Óscar, Guillermo Navarro, el exfutbolista argentino Javier Mascherano y la gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul.

También llegaron líderes internacionales, representantes diplomáticos, empresarios, gestores culturales, medios de comunicación y destacadas figuras del deporte y el entretenimiento.

En este espacio se entregó un reconocimiento a la vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos de Nueva York, Helen Arteaga, de origen ecuatoriano, por su destacada trayectoria y liderazgo al servicio de la ciudad.

La distinción consistió en una copia certificada de la Vasija de Palanda, recubierta con oro de 24 quilates e inspirada en el vestigio arqueológico de 5.500 años de antigüedad, que ubica en el territorio de la Amazonía ecuatoriana el origen de la domesticación del cacao.

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Asimismo, se rindió homenaje a leyendas del fútbol ecuatoriano Ángel Carabalí, Carlos Vernaza, Guillermo Lozano, Antonio Sánchez, Jorge Pantaleón, Shubert Carrera y César Ramiro Mina.

Desde su creación, Casa Ecuador ha alcanzado a más de 500.000 personas en distintas ciudades del mundo y ha generado más de 150 millones de dólares en visibilidad internacional para el país.

Sus ediciones en París, Madrid, Abu Dabi, Palm Beach, Miami, Quito, Guayaquil y Nueva York consolidan una plataforma que conecta al Ecuador con audiencias estratégicas y fortalece su reputación internacional, aseguró en un comunicado TEON (The Embassy of Nature), la institución creadora de Casa Ecuador y de las futuras Casa USA y Casa Hispánica.

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"La reputación internacional de un país ya no se construye únicamente con campañas de promoción; se construye creando experiencias capaces de emocionar, inspirar y generar confianza", señaló el marqués de Lises, Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, fundador de TEON.

"Ese es el propósito de Casa Ecuador: demostrar que nuestra cultura, nuestra naturaleza y nuestro patrimonio pueden abrir puertas al turismo, la inversión y la cooperación internacional", agregó el empresario ecuatoriano.

A través de un modelo para capitalizar cultura y naturaleza, TEON promueve una visión en la que la identidad cultural, el patrimonio y la conservación de la naturaleza se convierten en motores de desarrollo económico sostenible y de posicionamiento internacional para las naciones. EFE

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