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'9 lunas', una película sobre un hombre trans embarazado: "Es hora de quitar etiquetas"

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Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 30 jun (EFE).- En la película '9 lunas' un hombre trans descubre que está embarazado, lo que le obliga a decidir qué rumbo tomar. Zack Gómez-Rolls protagoniza esta comedia 'buenrollista' donde la cineasta Patricia Ortega ('Mamacruz') ha querido "quitar las etiquetas binarias" porque, ha explicado a EFE, "tenemos muy genitalizada nuestra concepción del mundo".

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En la cinta, que se estrena este viernes en plena semana de celebraciones LGTBIQ+, la familia -encabezada por Jorge Sanz, María León y Kiti Manver- abraza y acompaña los procesos de transformación del protagonista, sin que el foco del conflicto sea tanto la transexualidad como la incertidumbre y los cambios que supone la posibilidad de tener un hijo para cualquier persona.

Precisamente Zack Gómez-Rolls, junto a otro de los actores secundarios de la película, Fernando Guallar ('Velvet'), y a su directora y guionista, participarán en el pregón este miércoles de las fiestas del Orgullo de Madrid.

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Junto a ellos, otros actores y cineastas trans que han estrenado obras este año, en concreto Silver Chicón e Ian de la Rosa ('Iván & Hadoum') y Afioco Gnecco ('Este cuerpo mío'), además del director de 'Mi querida señorita', Fernando González Molina.

Gómez-Rolls, que interpreta a un exitoso entrenador personal, reconoce que, aún siendo una persona trans, desconocía "el mundo de los papás gestantes" y por eso le generaba "mucha curiosidad" estudiarlo, además desde el punto de vista de "un personaje muy goloso de trabajar".

Así, el actor profundiza "en qué le sucede a este personaje híper-mega masculino que quiere alcanzar un ideal de macho alfa, esa masculinidad tan negativa, cuando de repente aparece una posibilidad que antes ni se había planteado", subraya.

El descubrimiento de su embarazo -como se recuerda en la película, el proceso de transición no es un método anticonceptivo- le lleva a "volver a conectar con sus deseos y no negarse la posibilidad de vivir algo que genuinamente le interesa y le va a hacer feliz", al tiempo que dialoga con su yo pasado, que interpreta Sara Sálamo.

Como remarca Patricia Ortega, venezolana afincada en Sevilla, es un camino en el que no reconecta con su yo femenino, "porque es que nunca ha sido femenino, la feminidad se la han querido imponer", sino que llega a "reconectar con su esencia como hombre, porque hay muchas formas de ser hombre".

"Parir no le hace menos hombre, al contrario, le hace ser un hombre más pleno", remarca la cineasta, que explica que "la vagina no determina a nadie" y opina que la gestación y el nacimiento "están totalmente en nuestro imaginario asociados a lo femenino, cuando no es verdad, porque dejas a un lado a esas personas menstruantes pero que no son mujeres".

Aunque su directora y guionista -esto último junto a José F. Ortuño, Olmo Figueredo González-Quevedo- tiene muy claros dichos conceptos, el tono de su película no es nada doctrinal, sino más bien dulce, divertido y desenfadado.

En palabras de Jorge Sanz, que interpreta al padre del protagonista, "Patricia ha encontrado un tono fino y familiar, que gusta a todo el mundo, sin caer en lo burdo, los extremos".

"Es una película para ver en familia", coincide María León, hermana de Zack en la ficción. Como describe la actriz, el embarazo trans "es una situación mucho más habitual y más normalizada de lo que creemos, aunque no sea habitual verlo en el cine, y creo que Patricia ha abierto un buen melón".

Por su parte, para Kiti Mánver, que ya trabajó con Ortega en 'Mamacruz' en 2023, esta película, además de "amorosa, divertida y tierna", es "única y adelantada", entre otras cosas porque "no victimiza al protagonista, sino todo lo contrario".

En palabras de Jorge Sanz, "muchos nos hemos criado en una sociedad completamente distinta, la de 'los hombres no lloran, mira qué macho soy'. Pero ahora, afortunadamente, ya los raros son los que siguen anclados ahí", concluye. EFE

(vídeo)(foto)

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