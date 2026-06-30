La CEOE acoge un encuentro con el sector privado para reforzar la cooperación entre la OCDE y América Latina

La CEOE ha acogido este martes una jornada de trabajo enmarcada en las actividades preparatorias de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que ha reunido en Madrid a más de 50 ministros, viceministros y líderes empresariales para reforzar la colaboración público-privada entre América Latina, el Caribe y los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El secretario general de la CEOE, José Alberto González-Ruiz, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha defendido que el sector privado debe formar parte de las grandes conversaciones y acuerdos que definirán el futuro económico de la región. Asimismo, ha situado a América Latina como una zona con recursos esenciales para la transición energética, de enorme potencial de crecimiento y una población joven.

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Por su parte, el director general de Diplomacia Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Jordi Colgán, ha desgranado el peso inversor de España en la región, donde se sitúa como segundo inversor extranjero con cerca de 1.000 millones de euros en 2025.

Colgán ha apuntado que el 75% de las empresas del IBEX 35 está presente en América Latina y el 65% de las compañías españolas allí instaladas espera mantener o incrementar su facturación.

Durante el encuentro se ha presentado la decimoctava edición del informe 'Perspectivas Económicas de América Latina', elaborado conjuntamente por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Centro de Desarrollo de la OCDE, la CEPAL y la Comisión Europea.

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Dicho documento ha planteado recomendaciones para fortalecer las instituciones, movilizar financiación sostenible, atraer inversión de calidad e impulsar la productividad en la región, cuyo crecimiento medio se ha situado en apenas el 2,4% en los últimos veinte años.

El presidente de la CEOE y del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), Antonio Garamendi, ha clausurado el acto asegurando que "es el momento de Iberoamérica" y ha insistido en que ninguna transformación económica será posible sin inversión.

Garamendi ha defendido que la colaboración público-privada "no es una opción, es una necesidad" y ha trasladado que los países avanzan cuando consideran al sector privado parte de la solución y crean entornos favorables a la inversión.

De forma paralela, la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo, ha presidido una reunión del Grupo de Amigos del Español en la OCDE, una iniciativa que ha congregado a cerca de una veintena de embajadores latinoamericanos.

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Sumelzo ha reafirmado el compromiso de España con el multilateralismo y ha puesto en valor el papel del español como lengua de trabajo, inclusión y acceso al conocimiento en los organismos internacionales.