Gobierno de Bolivia dice que el argentino Cerimedo "no recibirá ningún tipo de protección"

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La Paz, 18 ago (EFE).- El Gobierno de Bolivia aseguró este martes que el argentino Fernando Cerimedo, exasesor del partido del presidente argentino, Javier Milei, "no recibirá ningún tipo de protección" en el caso que se le investiga por el supuesto delito de "tentativa de feminicidio" en contra de su expareja, Nadia Beller.

En una conferencia de prensa en La Paz, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, se refirió al ataque armado que en la víspera sufrió la abogada Beller, quien recibió tres disparos de arma de fuego por parte de desconocidos en la ciudad oriental de Santa Cruz.

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"No ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política, por eso es que está aprehendido", sostuvo Gálvez. Cerimedo fue arrestado en las últimas horas cuando llegaba a Santa Cruz procedente de La Paz.

También afirmó que el Ejecutivo "no tiene absolutamente nada que ocultar" sobre las acusaciones de supuestos hechos de corrupción que hizo Beller y que se instruyó que todas las autoridades que investigan el caso del ataque contarán "con toda la colaboración del Gobierno".

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"Nos sumamos a la iniciativa de los investigadores, conforme a la ley, a que se realice una investigación seria, transparente, profunda y ceñida a la verdad que tenga pruebas sobre cualquier hecho de corrupción que ha sido citado", apuntó Gálvez.

Además, indicó que "ni el presidente ni nadie de este Gobierno va a encubrir ni socapar a nadie que haya cometido ilícitos", pero aclaró que "tampoco se va a tolerar acusaciones infundadas que no tengan pruebas contundentes".

Gálvez aclaró que Cerimedo no fue un asesor, sino "un colaborador cercano" de Paz en la campaña política para las elecciones generales de 2025, y que posteriormente "siguió colaborando en la gestión del presidente" sobre algunos "temas concretos de comunicación", aunque, según dijo, sin ser parte de la estructura del Estado.

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Nadia Beller, abogada y activista política que ha tenido vínculos con la izquierda y la derecha bolivianas, denunció un supuesto encubrimiento por parte de la Policía de Bolivia en favor de su expareja y pidió que la investigación no sea declarada en reserva para poder acceder a las investigaciones del caso.

También reconoció que mantenía una relación sentimental con Cerimedo y que por esa cercanía se enteró de supuestos hechos de corrupción del Gobierno de Paz, de los que aseguró tener prueba, y acusó al argentino de al menos dos infidelidades y de dos supuestos intentos previos de feminicidio.

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Ante la solicitud de Beller, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que se instruyó al juez que lleva la causa que el caso no se declare en reserva.

Cerimedo es reconocido como un especialista en campañas a través de redes sociales y fue parte activa de la estrategia de comunicación que llevó a Milei a la Presidencia argentina en 2023. EFE