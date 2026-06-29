Un cuartel multinacional en el extrarradio de Washington coordina la seguridad del Mundial

Andrés Sánchez Braun

Leesburg (EE.UU.), 29 jun (EFE).- Un centro de enlace que congrega agentes de las selecciones participantes para garantizar la seguridad de los millones de aficionados que participan en el Mundial de fútbol más grande de la historia. Es la misión del cuartel establecido en el extrarradio de Washington para vigilar estadios, centros urbanos o zonas de seguidores en los tres países organizadores.

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A 60 kilómetros de la capital estadounidense, en el corazón de un edificio federal en el que los pasillos tienen nombres de estados de la Unión (Connecticut, Indiana, Michigan...) para no perderse, se aloja el Centro de Cooperación Policial Internacional (CCPI) de la Copa del Mundo 2026 que se celebra en EE.UU., México y Canadá.

La gran sala está dividida en mesas de trabajo. Cada mesa se centra en uno de los 104 partidos del torneo y ante ella se sientan oficiales de enlace de las autoridades de la región que acoge el encuentro y de los dos países que se enfrentan en dicho cruce.

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Estamos en la semana de los dieciseisavos de final, por lo que los emparejamientos ahora son, por ejemplo, España, Austria y el condado de Los Ángeles, por el partido que ahí disputan estas dos naciones el 2 de julio. Justo detrás están Brasil, Japón y Houston o Colombia, Ghana y Kansas City.

En el otro lado de la estancia, se divisan los puestos de mando de EE.UU., Bosnia y San Francisco, o el de México, Ecuador y Ciudad de México, donde ambos equipos se ven las caras el 30 de junio.

"Ellos (en referencia a los distintos efectivos enviados desde distintas partes del mundo) conocen mejor que nadie a sus seguidores. Y, por ejemplo, pueden saber algo que quieren anticipar a los responsables locales de seguridad", explica el agente especial del FBI que coordina el Mundial, Greg Olson.

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Olson explica que la información que intercambian en una dirección u otra todos los entes implicados va desde notificaciones sobre un grupo de aficionados con fuegos artificiales, avisos sobre posibles casos de tráfico de personas o alertas por terrorismo.

Compartir información en tiempo real, coordinar la mitigación de riesgos y gestionar operaciones de seguridad de manera unificada son básicamente las funciones de un CCPI, un centro operativo que se suele establecer para grandes eventos multinacionales.

"Es el mayor evento internacional que EEUU ha acogido en términos deportivos", recuerda por su parte el director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giulliani, que advierte que, pese a haberse jugado ya más de 70 partidos, aún no se han cumplido ni la mitad de los días del campeonato, que se celebra hasta el 19 de julio.

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Según Giulliani, el CCPI "permite observar ciertas tendencias de los aficionados que quizás la policía local de Filadelfia o Nueva York -acostumbrada a los seguidores de los Giants o de los Eagles del fútbol americano- no percibiría de la misma manera, por ejemplo, en las conductas asociadas a un 'banderazo' de Argentina".

En este CCPI del Mundial 2026 faltan en todo caso representantes de dos de las 48 selecciones participantes; Irán y Haití.

En una reunión previa de las distintas agencias de seguridad estadounidenses se decidió no invitar a agentes de los dos países, uno en guerra con EE.UU. y el otro acusado por Washington de ser un Estado en el que políticos y fuerzas de seguridad están confabulados con el crimen organizado y las pandillas que dominan la geografía nacional.

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Por otra parte, Olson y Giulliani alaban la excelente sintonía y cooperación durante el Mundial con las fuerzas del orden de países como México o Colombia, a los que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha acusado colaborar poco o nada para combatir el narcotráfico y a las organizaciones criminales transfronterizas que lo sustentan.

Queda por desvelar el misterio de si, más allá de la final del 19 de julio donde su presencia está garantizada, el presidente Trump se personará en alguno de los estadios antes del encuentro decisivo, un reto adicional en términos de seguridad para este cuartel policial transnacional.

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Giulliani no confirma nada pero advierte que con el magnate neoyorquino "nada está descartado". EFE

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