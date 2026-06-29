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Se elevan a 60 los portugueses muertos en Venezuela tras los terremotos

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Lisboa, 29 jun (EFE).- El Gobierno de Portugal informó este lunes de que el número de portugueses fallecidos por los terremotos en Venezuela asciende a 60, diez de ellos menores de edad, mientras que otros 87 siguen desaparecidos.

Una fuente del Ministerio de Exteriores luso precisó que entre los desaparecidos hay 51 hombres y 36 mujeres.

Además, las autoridades portuguesas agregaron que 53 de las 60 víctimas mortales que dejan los seísmos en el país latinoamericano también tenían nacionalidad venezolana.

Los dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela y hasta el momento han causado al menos 1.719 muertos y 5.034 heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.

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El viernes, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos. EFE

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