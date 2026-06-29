Canciller argentino destaca avances del Mercosur hacia acuerdos con Japón y Vietnam

Buenos Aires, 29 jun (EFE).- El canciller de Argentina, Pablo Quirno, destacó este lunes los avances registrados por el Mercosur hacia acuerdos comerciales con Japón y Vietnam durante la reunión del Consejo del Mercado Común (CMC) en Asunción y subrayó que el bloque suramericano enfrenta el desafío de "abrirse al mundo".

"Hoy anunciamos el lanzamiento de negociaciones para un acuerdo de libre comercio con Japón, acordamos el inicio de las negociaciones con Vietnam, cuya primera ronda tendrá lugar en agosto de este año en Buenos Aires y convenimos avanzar en las negociaciones con la India", informó Quirno en un mensaje publicado en la red social X.

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Quirno remarcó que el bloque enfrenta "un desafío histórico: abrirse al mundo" y aseguró que es necesario "un arancel más simple, convergencia regulatoria y más acuerdos comerciales" para poder competir.

"Gracias al lanzamiento de estas negociaciones, mejoraremos el ingreso de nuestros productos y servicios a un mercado combinado de casi 1.700 millones de personas, representando el 8 % del PBI global y el 21% de la población mundial", agregó el canciller argentino.

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Además, resaltó el compromiso del Gobierno argentino con "un Mercosur más moderno, flexible y orientado a generar oportunidades concretas para el comercio, la inversión y el crecimiento" y añadió que su país "acompaña todas las oportunidades que impliquen más comercio, más libertad y más apertura".

El Mercosur inició este lunes en la ciudad de Luque, cercana a Asunción, su 68 reunión del Consejo del Mercado Común (CMC), en un encuentro previo a la Cumbre de Presidentes de este martes.

La reunión del CMC congrega a los cancilleres de los miembros plenos del bloque -Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay-, así como los cancilleres de los Estados asociados Colombia, Chile y Panamá.

El presidente argentino, Javier Milei, decidió este lunes no asistir a la cumbre de jefes de Estado este martes y permanecer en Buenos Aires "para trabajar en temas de gestión" y preparar la jura de su nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, según informaron a EFE fuentes de Presidencia.

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El lugar de Milei en la cumbre de este martes será ocupado por el propio canciller Quirno, que se sumará así a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Bolivia, Rodrigo Paz; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi.

También acudirán los presidentes José Antonio Kast de Chile y Daniel Noboa de Ecuador. EFE