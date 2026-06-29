Rubio recibe en Washington al 'número dos' de las fuerzas del este de Libia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha recibido este lunes en Washington a Sadam Haftar, el 'número dos' del Ejército Nacional Libio, las fuerzas leales a las autoridades instauradas en el este del país, y a quien ha reconocido los "esfuerzos" de las dos partes para "superar las divisiones y avanzar hacia la unidad".

El jefe de la diplomacia estadounidense ha trasladado a Haftar, hijo del mariscal libio y 'hombre fuerte' del este de Libia, Jalifa Haftar, "su reconocimiento por los esfuerzos de los líderes libios para superar las divisiones y avanzar hacia la unidad" del país norteafricano.

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Durante el encuentro, ambos han estudiado "posibles vías de cooperación para impulsar la paz y la unidad" y en particular para "unificar las instituciones militares, económicas y políticas" libias.

Así lo ha señalado el portavoz de Rubio, Tommy Pigott, en un comunicado en el que ha asegurado que "Estados Unidos seguirá al frente de los esfuerzos diplomáticos para apoyar la unidad de Libia y crear las condiciones necesarias para un gobierno elegido democráticamente capaz de llevar a Libia hacia el futuro".

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La cita entre Haftar y Rubio --quien también tiene previsto reunirse con representantes del Gobierno de Unidad Nacional, reconocido internacionalmente y con sede en Trípoli-- se produce en un momento en que la Administración Trump está intensificando sus esfuerzos para impulsar un marco que ponga fin a años de fragmentación política y con vistas a reconstruir las instituciones estatales después de la captura y asesinato de Muamar al Gadafi, en octubre de 2011.

Las fuerzas del este de Libia ya han mostrado su disposición a mantener negociaciones sobre la iniciativa presentada por Estados Unidos para lograr una reunificación administrativa, argumentando que se trata de una iniciativa "única", diferente a todas las presentadas anteriormente, y que está basada en "el realismo" y que no elude las "complejidades" de la situación actual que vive el país.

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Las dos partes difundieron hace más de una semana una 'hoja de ruta' que busca poner fin al periodo de transición y unificar las instituciones "nacionales", con una fecha conjunta para las presidenciales y parlamentarias el 17 de febrero de 2027.