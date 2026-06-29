Juan Orlando Hernández regresará en julio a Honduras tras suspenderse la orden de captura

Tegucigalpa, 29 jun (EFE).- El expresidente Juan Orlando Hernández tiene previsto regresar a finales de julio a Honduras después de que un juez hondureño suspendió provisionalmente la orden de captura y la alerta roja internacional contra él, tras admitir su solicitud de presentación voluntaria en un caso por el presunto desvío de recursos estatales para financiar una campaña política en 2013, informó este lunes una fuente judicial.

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, confirmó a los periodistas que un juez natural "ha admitido la presentación voluntaria" del expresidente tras un recurso de amparo de su defensa, y fijó la audiencia de declaración del imputado para el lunes 3 de agosto.

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Duarte indicó que la resolución, que ya ha sido notificada a las fuerzas de seguridad, la Interpol (Policía Internacional) y el Instituto Nacional de Migración, "suspende temporalmente la orden de captura y la alerta roja" emitidas contra Hernández, quien el 1 de diciembre de 2025 fue indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El apoderado legal de Hernández en Honduras, Mario Cárdenas, afirmó a medios locales que el expresidente tiene previsto arribar al país centroamericano el próximo 31 de julio para presentarse ante el tribunal. EFE