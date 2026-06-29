Agencias

Juan Orlando Hernández regresará en julio a Honduras tras suspenderse la orden de captura

Guardar
Google icon

Tegucigalpa, 29 jun (EFE).- El expresidente Juan Orlando Hernández tiene previsto regresar a finales de julio a Honduras después de que un juez hondureño suspendió provisionalmente la orden de captura y la alerta roja internacional contra él, tras admitir su solicitud de presentación voluntaria en un caso por el presunto desvío de recursos estatales para financiar una campaña política en 2013, informó este lunes una fuente judicial.

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, confirmó a los periodistas que un juez natural "ha admitido la presentación voluntaria" del expresidente tras un recurso de amparo de su defensa, y fijó la audiencia de declaración del imputado para el lunes 3 de agosto.

PUBLICIDAD

Duarte indicó que la resolución, que ya ha sido notificada a las fuerzas de seguridad, la Interpol (Policía Internacional) y el Instituto Nacional de Migración, "suspende temporalmente la orden de captura y la alerta roja" emitidas contra Hernández, quien el 1 de diciembre de 2025 fue indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El apoderado legal de Hernández en Honduras, Mario Cárdenas, afirmó a medios locales que el expresidente tiene previsto arribar al país centroamericano el próximo 31 de julio para presentarse ante el tribunal. EFE

Últimas Noticias

Canciller argentino destaca avances del Mercosur hacia acuerdos con Japón y Vietnam

Infobae

Mueren una madre y su bebé en un nuevo bombardeo israelí contra tiendas del sur de Gaza

Infobae

Ancelotti: "El equipo no perdió la paciencia"

Infobae

Rubio recibe en Washington al 'número dos' de las fuerzas del este de Libia

Rubio recibe en Washington al 'número dos' de las fuerzas del este de Libia

AMP. Jódar deslumbra en su debut y se cita con Carreño en segunda ronda de Wimbledon

AMP. Jódar deslumbra en su debut y se cita con Carreño en segunda ronda de Wimbledon