Miroslav Koubek dimite como seleccionador de la República Checa tras el "fracaso" en el Mundial

El técnico Miroslav Koubek no continuará como seleccionador de la República Checa tras la eliminación de la selección en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, según ha informado este lunes la Federación Checa de Fútbol.

Según informa el organismo federativo, ambas partes han acordado poner fin a su colaboración, después de que Koubek pusiese su puesto a disposición de la federación. Koubek llevaba entrenando a la selección checa desde diciembre del año pasado y había llevado al equipo, tras ganar la repesca, a su primera participación en una Copa del Mundo en 20 años.

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El técnico, de 74 años, explicó los motivos de su marcha. "Tras el fracaso en el Mundial, del que soy corresponsable como seleccionador, he llegado a la conclusión, después de considerar todas las circunstancias, de ofrecer mi puesto al presidente de la federación. Tras un diálogo, el presidente aceptó mi propuesta", indicó.

Además, cargó contra la prensa de su país. "Mi decisión se vio influida también por una campaña mediática basada en medias verdades y falsedades en mi contra. En este contexto, mi trabajo con la selección checa ya no tenía sentido", apuntó.

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La República Checa se despidió del Mundial al terminar última con un punto en el Grupo A, que compartió con México, Sudáfrica y Corea del Sur. Arrancó con una derrota ante los asiáticos (2-1), sacó un empate frente al combinado africano (1-1) y cerró la fase con una dura derrota ante la anfitriona (0-3).

Tras el duelo ante los mexicanos, Koubek había descartado dimitir. "Tengo un contrato y nunca me rindo. Ni siquiera lo estoy pensando", señaló entonces.