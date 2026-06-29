Más de la mitad de los profesionales apuesta por teletrabajar, mientras la IA mejora la productividad y ahorra tiempo

El trabajo remoto mantiene su consolidación en España, donde más de la mitad de los profesionales (53%) se inclina por modelos híbridos o con una mayor presencia de teletrabajo, una tendencia que se refuerza con el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA), que ayudan a agilizar el trabajo manteniendo la productividad e incluso refuerzan el debate sobre la jornada laboral de cuatro días.

En la actualidad, más de 3,3 millones de personas trabajan desde casa al menos unos días a la semana, según datos recogidos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Encuesta de Población Activa (EPA).

En paralelo, el 53 por ciento de los profesionales afirma que prefiere un modelo totalmente remoto o bien un esquema híbrido con la mayoría de los días de trabajo en remoto, según se desprende de la reciente 'Encuesta de Zoom: teletrabajo, IA y semana laboral de cuatro días', realizada en junio de 2026.

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Estas cifras muestran que la flexibilidad laboral se ha consolidado como una preferencia y demanda de los trabajadores en el mercado laboral español y no como una medida puntual, algo que se refleja tanto en los hábitos de las personas como en la forma en la que se entienden la productividad y la eficiencia en las empresas modernas.

Las tasas de adopción varían de forma significativa según el sector. En tecnología, información y comunicaciones, el trabajo en remoto supera el 60 por ciento, mientras que en los servicios profesionales, científicos y técnicos alcanza alrededor del 50 por ciento, según datos del INE. En cambio, sectores como la logística y el turismo siguen dependiendo principalmente del trabajo presencial.

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LA INFLUENCIA DEL TELETRABAJO EN EL TRÁFICO

La encuesta de Zoom también muestra que el trabajo en remoto empieza a influir en el comportamiento más allá del ámbito laboral. Alrededor del 32 por ciento de los encuestados afirma que utiliza esta flexibilidad para viajar o alargar sus desplazamientos durante periodos como el verano.

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Además, el 71 por ciento de los profesionales apoya fomentar el trabajo en remoto durante grandes eventos públicos, como la reciente visita del Papa a Madrid, como una forma de reducir la congestión urbana. Este dato refuerza la idea de que la flexibilidad laboral no solo ayuda a las personas a organizar sus horarios, sino que también puede aliviar la presión del transporte diario en las ciudades.

El apoyo es aún mayor en un contexto de incertidumbre energética. El 90 por ciento de los españoles estaría a favor de ampliar el trabajo en remoto para reducir el consumo energético derivado de los desplazamientos, mientras que el 64 por ciento considera que debería establecerse como una opción permanente.

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LA GESTIÓN DEL TIEMPO CON IA

Junto al crecimiento del trabajo en remoto, la inteligencia artificial se ha convertido rápidamente en parte de la vida profesional diaria. El 68 por ciento de los trabajadores en España considera que esta tecnología es muy útil o incluso esencial para sus actividades cotidianas.

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Aunque la búsqueda de información y el resumen de contenidos siguen siendo dos de sus aplicaciones más reconocidas, la encuesta destaca que cada vez se valora más su capacidad para automatizar tareas rutinarias y transformar la información en acción, ayudando a que el trabajo avance de forma más eficiente desde la idea hasta la ejecución.

Los casos de uso más habituales incluyen la investigación (65%), el resumen de documentos extensos (36%), la automatización de tareas de seguimiento tras reuniones virtuales (25%) y la redacción de correos electrónicos (24%).

Sin embargo, su impacto más tangible se encuentra en la gestión del tiempo. El 83 por ciento de los encuestados afirma ahorrar entre 30 minutos y tres horas semanales con estas herramientas. Ese tiempo se reinvierte principalmente en avanzar en otros proyectos (49%), mejorar el equilibrio entre vida personal y profesional (19%), formación y desarrollo profesional (15%) o desconexión del trabajo (16,3%).

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Como ha señalado el CEO de Zoom, Eric Yuan, la inteligencia artificial tiene el potencial de permitir semanas laborales más cortas sin comprometer la productividad, lo que impulsa el debate sobre la semana de cuatro días.

Esta tendencia ya está influyendo en la percepción del tiempo de trabajo. El 81 por ciento de los españoles cree que la IA puede facilitar la transición hacia este modelo, mientras que el 34 por ciento considera que trabajar tres o cuatro días a la semana es una posibilidad realista en los próximos cinco años.

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