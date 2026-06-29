Yolanda Díaz pide a Sánchez "un paso adelante": "Tenemos muchísimos desafíos por cumplir"

Luxemburgo, 29 jun (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reclamó este lunes al PSOE "un paso adelante" en la recta final de una legislatura en la que quedan "muchísimos retos por cumplir".

"Estamos en la recta final de la legislatura y lo que le pido al PSOE es que actuemos; tenemos muchísimos retos que cumplir", afirmó Díaz en declaraciones a EFE antes de un Consejo de Empleo y Política Social de la Unión Europea celebrado en Luxemburgo.

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"Lo que quiere la gente es que gobernemos, que gobernemos bien y que continuemos mejorando la vida de los españoles y las españolas", subrayó.

La ministra de Trabajo reivindicó además la gestión del Ejecutivo de coalición como "el mejor Gobierno, sin lugar a dudas, de nuestro entorno" y defendió que España "lidera el crecimiento en la OCDE" gracias, dijo, a las reformas impulsadas en el mercado de trabajo, lo que consideró "una evidencia" ante organismos como la Comisión Europea, la OCDE, el FMI, el BCE y el Banco Mundial.

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"Pero no es lo relevante el crecimiento, sino que este crecimiento es inclusivo y lo hace a través de las reformas que hemos llevado adelante en el mercado de trabajo", apostilló.

Díaz hizo estas declaraciones después del Comité Federal del PSOE celebrado el sábado, centrado en cerrar filas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras los casos de corrupción que afectan al partido, y en activar el ciclo electoral de 2027.

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La vicepresidenta segunda evitó hoy valorar directamente el respaldo interno logrado por Sánchez, aunque dijo que muestra "respeto absoluto a las decisiones del PSOE". EFE

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