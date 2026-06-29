Ana Mena reaparece muy emocionada tras su ruptura con Óscar Casas: "El amor que estoy recibiendo es increíble"

Muy emocionada y sin poder contener las lágrimas. Ana Mena reaparecía el pasado viernes en Valencia una semana después de salir a la luz que después de dos años de relación Óscar Casas y ella han decidido emprender caminos separados por la incompatibilidad de sus apretadas agendas profesionales. Y, con los sentimientos a flor de piel e incapaz de ocultar lo mal que lo está pasando tras su ruptura, rompía a llorar al cantar su tema 'Lárgate', confesando que "hoy no me encuentro en mi mejor día". "Es realmente sanador" reconocía en medio de los aplausos de sus incondicionales.

Tan solo 24 horas después, y de que su entorno haya dejado claro que nada hay de cierto en los rumores de 'affaire' con el tenista Carlos Alcaraz tras ser fotografiados en actitud cómplice durante un torneo de pádel en Marbella, la cantante malagueña ha vuelto a subirse al escenario en el Iberdrola Music Festival en Madrid junto a otros artistas como Manuel Carrasco o Álvaro de Luna y, mucho más entera a pesar de que no están siendo momentos fáciles para ella ya que todavía quiere al hermano de Mario Casas, ha brillado con luz propia dejando las lágrimas a un lado.

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Espectacular con un total look blanco con corsé, calentadores, plumas y diadema a juego, Ana lo ha dado todo sobre el escenario y, además de dejar sin palabras a los asistentes con su impresionante coreografía, ha decidido bromear con su canción 'Lárgate' y transformar su llanto en sonrisas. "¡Guau! ¡Cuántísima gente! ¡Muchísimas gracias por venir! ¡Qué fuerte, tío! ¿Cómo está mi gente de Madrid? ¿Tienen ganas de pasarlo bien? Hombre, por favor, a mí el público de Madrid nunca, nunca, nunca me defrauda. Nunca en la vida. Tengo que decir que hacía dos años que yo no tocaba aquí. O sea, un montón. Desde el último concierto que vimos en el que todos tenían el Wizink que ahora es el Movistar Arena. ¡Qué día me lo pasé! Tenía muchas ganas de volver a pisar el escenario, de volver a cantar con vosotros. Los quiero con todo mi corazón. Muchísimas gracias. Sois maravillosos. Bueno, aquí vamos a montar una fiesta hoy. Pero antes de toda la fiesta que se viene. Vamos a tocar una canción que para mí es muy especial, es muy, muy, muy mi rollo, muy lo que a mí me gusta. Y tiene una letra que en su momento fue un poquito polémica, pero es broma. Esta canción se llama Lárgate" ha expresado pletórica y feliz por reencontrarse con el público madrileño.

"Guau! Estoy emocionada. Gracias, miamor, gracias de corazón por venir. Estoy agradecidísima por la energía, por el cariño. El amor que estoy recibiendo, que me estáis transmitiendo es increíble, de verdad, de corazón" ha confesado poco después, revelando que en medio del complicado momento personal que está viviendo "esta gira es lo que más me apetecía hacer este año, sin ninguna duda. Y esto es gracias a vosotros, sin duda. Gracias, Madrid. Os amo, de corazón. Y es así"

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Un concierto en el que destacó la presencia de otra ex del actor, Begoña Vargas -con la que rompió en verano de 2021 después de 2 años juntos- que de lo más relajada ha bailado junto a unos amigos todas las canciones de una Ana Mena centrada en su profesión tras su ruptura con Óscar.