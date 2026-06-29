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Detenido un diputado del partido de Zelenski por un caso de corrupción vinculado a compras de equipos médicos

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La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) ha confirmado este lunes la detención de un diputado del gubernamental Servidor del Pueblo, del presidente Volodimir Zelenski, envuelto en un supuesto caso de corrupción relacionado con contratos de equipos médicos en la provincia de Yítomir.

Según ha informado el propio órgano judicial, la detención se ha realizado siguiendo una resolución del Tribunal Superior Anticorrupción debido a las reiteradas incomparecencias a vistas judiciales, después de un caso de corrupción que se remonta a 2022.

El detenido, al que la oficina no identifica, se encontraba de viaje oficial en España y ha sido trasladado a un centro de detención temporal mientras que la Fiscalía Especializada Anticorrupción ha reclamado la prisión preventiva, sin posibilidad de fianza.

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El caso remite a la situación del diputado Serhi Kuzminij, quien está salpicado por un caso de corrupción por el cual a través de una persona de confianza supuestamente recibió 558.000 grivnas, unos 10.900 euros, como comisión de un contrato para el suministro de un sistema de diagnóstico por ultrasonidos en un hospital público de la ciudad de Yítomir.

El acusado, cuyo caso corresponde con el del político Serhi Kuzminij, habría negociado recibir un 30% de comisión ilegal de dos contratos más de equipos médicos.

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