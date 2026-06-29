Irán descarta conversaciones técnicas con EE.UU. esta semana en Doha

Teherán, 29 jun (EFE).- Irán negó este lunes que vaya a mantener negociaciones técnicas con Estados Unidos esta semana en Doha, como habían informado algunos medios, tras varios días de tensión entre las partes por la navegación en el estrecho de Ormuz y el intercambio de ataques.

“La celebración de reuniones técnicas de los grupos de trabajo no está programada para esta semana”, afirmó el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, en declaraciones a los medios en Mascate, donde se encuentra de viaje, informó la agencia IRNA. EFE

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