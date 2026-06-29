Enrique Riquelme transforma su proyecto en una plataforma para "defender derechos de los socios del Real Madrid"

El empresario español Enrique Riquelme, candidato en las últimas elecciones a la presidencia del Real Madrid, anunció este lunes que transforma su proyecto en una plataforma para "defender los derechos de los socios" del club blanco ante las próximas decisiones institucionales, según un comunicado.

"El espacio que hasta ahora había funcionado como local de campaña de Enrique Riquelme inicia una nueva etapa y se transformará en la sede de una plataforma estable, abierta y participativa orientada a escuchar, dialogar y mantener una relación permanente con los socios del Real Madrid", informaron desde el equipo de prensa del alicantino, que quiere "defender derechos de los socios".

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Esta nueva plataforma nace tras el respaldo al proyecto de Enrique Riquelme de más de 11.800 socios en las últimas elecciones a la presidencia de la entidad merengue el pasado 7 de junio. "El nuevo contexto institucional, económico, social y deportivo del club, marcado además por el anuncio de una inminente Asamblea General Extraordinaria y de un posible referéndum sobre la venta del Real Madrid, refuerza la necesidad de contar con un espacio permanente de encuentro, escucha y elaboración de propuestas", señaló el comunicado.

Riquelme presentará la plataforma en el arranque de la temporada 2026-27, con el objetivo de "consolidarse como un punto de encuentro para socios y madridistas que desean reforzar su papel dentro del club, compartir diagnósticos sobre los retos del presente, del futuro, y trasladar propuestas útiles en defensa del socio, de la identidad del Real Madrid y de sus valores".

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La plataforma situará entre sus prioridades la defensa del derecho de los socios a contar con "información suficiente, clara y verificable sobre cualquier operación financiera de especial trascendencia que pueda afectar al futuro del Club, incluida aquella que pudiera abrir la puerta a una alteración de su naturaleza, su propiedad o su identidad".

"Exigirá la máxima transparencia sobre los pasos que pueda dar la junta directiva en relación con la posible convocatoria de un referéndum, de manera que los socios puedan formar criterio y participar con pleno conocimiento en decisiones que afectan al presente y al futuro del Real Madrid", agregó la nota de prensa, después de que uno de los ejes de la campaña de Riquelme fuera acusar a Florentino Pérez de querer "vender el club" con un nuevo modelo societario.

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"La nueva plataforma quiere facilitar una relación continuada con la base social desde la escucha activa, la participación responsable y el respeto institucional. El propósito no es abrir un espacio de confrontación, sino impulsar una conversación útil, rigurosa y constructiva", explicó el comunicado, en el que defendieron que el Real Madrid "debe fortalecer su vínculo con sus socios, proteger su papel dentro de la vida del club y ampliar los canales para que su voz sea escuchada".