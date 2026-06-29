El museo ruso Hermitage canceló las expediciones arqueológicas en Crimea debido a ataques

Moscú, 29 jun (EFE).- El Hermitage de San Petersburgo canceló las expediciones arqueológicas en el istmo ucraniano de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, debido a los constantes ataques ucranianos contra el territorio, informó este lunes el arqueólogo ruso, Alexandr Butiáguin, quien estuvo detenido en Polonia por realizar excavaciones en la península anexionada.

El arqueólogo lo confirmó en una entrevista al portal Rotonda, asegurando anteriormente un "agravamiento de la situación" en la región debido a los ataques ucranianos que asolan el territorio.

La Expedición Arqueológica de Myrmekion, que trabaja en yacimientos en Kerch (Crimea) y está dirigida por el propio Butiáguin, anunció que convocaban voluntarios para realizar excavaciones en el territorio histórico de Kubán, que se encuentra entre el mar negro, la estepa póntica, el delta del Volga y el Cáucaso septentrional, ya que es más accesible.

PUBLICIDAD

Según la página web del Hermitage, se realizan un total de nueve expediciones arqueológicas en Crimea.

A finales de abril el arqueólogo ruso fue liberado por las autoridades de Polonia, donde fue detenido en diciembre a solicitud de Ucrania, quien le acusaba de realizar excavaciones sin permiso en Crimea.

Al parecer, Butiaguin llevó a cabo trabajos arqueológicos en los restos de la colonia de la antigua Grecia de Mimercio, en Crimea, territorio ucraniano anexionado por Rusia donde extrajo varias piezas, entre ellas 30 monedas de oro de la época de Alejandro Magno, según TVP. EFE

PUBLICIDAD