Estonia no pedirá a Ucrania que cese los ataques de largo alcance a Rusia pese a los incidentes con drones

El Gobierno de Estonia ha descartado pedir a Ucrania que limite o cese los ataques de largo alcance contra Rusia a pesar de que en los últimos tiempos esto ha derivado en numerosos incidentes en la frontera, con drones ucranianos cayendo del lado estonio, incluyendo uno de ellos siendo derribado por un caza de la OTAN.

El ministro estonio de Asuntos Exteriores, Margus Tsahkna, ha reconocido en una entrevista para 'Financial Times' que no están contentos con esta situación, pero que al mismo tiempo no pueden pedir a Ucrania que suspenda sus ataques contra instalaciones energéticas rusas porque está dañando recursos vitales de Moscú.

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Tsahkna ha explicado que "en los últimos dos meses" la situación ha cambiado en Rusia y ha apuntado que el presidente ruso, Vladimir Putin, "ya no es tan optimista", y "la principal razón es económica", gracias a estos ataques de larga distancia.

Una valoración que concuerda con el último reconocimiento de Putin sobre falta de suministro. Estos ataques ucranianos contra refinerías y otros centros industriales han impactado en las exportaciones a través del mar Báltico, que suponen el 60% de las de petróleo ruso a través del golfo de Finlandia.

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Rusia ha venido denunciando la implicación cada vez más directa de estos países de la región, permitiendo que Ucrania utilice sus territorios para lanzar sus ataques, unas acusaciones que Tsahkna ha calificado de "absurdas".

El aumento de estos ataques ha supuesto también cada vez mayores incidentes con drones ucranianos en el espacio aéreo báltico y de Finlandia. En Letonia, el asunto escaló hasta tal punto que le costó el puesto al ministro de Defensa, generando una crisis de gobierno que derivó en la dimisión de la primera ministra, Evika Silina.

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En Estonia, hace unas semanas, un caza rumano que participa en la misión de vigilancia aérea de la región que lidera la OTAN, derribó uno de estos aparatos cerca de Kablakula, mientras que en Lituania ha hecho que el Gobierno estreche las medidas de seguridad y que algunos altos cargos tuvieran que buscar refugio.

CUESTIONA LOS "DESACERTADOS" INTENTOS EUROPEOS DE DIALOGAR CON PUTIN

Por otro lado, el ministro de Exteriores estonio ha cuestionado la efectividad de los primeros acercamientos europeos para entablar un diálogo con Rusia. Para Tsahkna han sido cuanto menos "desacertados", por lo que ha advertido del interés de Putin por ganar tiempo y dividirles mientras continúa la guerra.

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"Putin lleva un mes intentando involucrar a Europa en las negociaciones. Lo hace para ganar tiempo y dividirnos. Antes de que Europa decida quién debe representarnos, primero debemos ponernos de acuerdo sobre la esencia del mensaje, y solo entonces discutir quién lo transmitirá", ha valorado.