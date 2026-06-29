Carlo Ancelotti: "El equipo lo hizo muy bien en la segunda parte"

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, aseguró que ya sabían que su duelo de este lunes ante Japón de dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá iba a ser "difícil" y celebró la reacción de su equipo en la segunda mitad para darle la vuelta al partido y haber jugador "el partido más completo" hasta el momento, aunque no duda de que quieren jugar "a un nivel más alto".

"Sabíamos que iba a ser difícil porque todos los partidos son difíciles y más un dieciseisavo de final del Mundial contra un equipo que es muy sólido y que ha hecho buenos resultados", señaló Ancelotti en rueda de prensa tras el partido.

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Después de ir 0-1 abajo, en el descanso pidió a sus jugadores "tener paciencia". "Lo importante era mantener el equilibrio para no complicar el partido y el equipo lo ha hecho muy bien. No ha tenido ni siquiera miedo de ganar porque jugando así se podía ganar en la prórroga", puntualizó el de Reggiolo.

"Hasta ahora, este partido ha sido el más completo. Tuvimos más problemas en la primera parte porque Japón estaba muy bien cerrado y buscamos soluciones en la segunda parte poniendo más presencia en el área. Lo solucionamos muy bien en la segunda parte", prosiguió Ancelotti.

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Este no criticó el error que produjo el 0-1 japonés. "El fútbol tiene errores y no se puede manejar el no hacerlos, pero sí como salir del error, pensando y mirando adelante, y es lo que el equipo hizo muy bien en la segunda parte. El sufrimiento es normal, no hay nada nuevo, sobre todo en el fútbol moderno", remarcó.

"El equipo jugó bien, pero encontramos dificultades por la fuerza del rival, que es un equipo muy respetable y muy bien organizado. El nuestro no era un equipo perdido como el de la primera parte contra Marruecos", añadió el italiano. "Estamos fuertes y contentos, sabemos que seguimos el camino y que tenemos que seguir mejorando y trabajando. Descansar, también es muy importante, a ver quién va a ser el próximo rival", subrayó.

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En este sentido, también dejó claro que en la pentacampeona del mundo "nunca" deben estar "contentos" con su nivel. "Lo estamos haciendo bien, pero no estamos contentos porque queremos mejorar y queremos jugar a un nivel más alto. El juego de hoy me gustó mucho, pero tenemos que pensar en el próximo", insistió.

El exentrenador del Real Madrid metió a Gabriel Martinelli, héroe con el gol en el minuto 95, "sobre todo para meter un poco de frescura en el campo". "Martinelli tiene mucha intensidad y es importante porque cuando entra siempre está a tope y ayudó al equipo más allá de marcar el gol", expresó.

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Ancelotti también se refirió a la posible entrada de Neymar Jr. "Hablé con Neymar que si no se empata antes del minuto 60, iba a meterle y estábamos pensando en la prórroga en meterle porque está bien, pero no entró porque marcamos", puntualizó.

También elogió a Carlos Casemiro, "un líder". "Conoce muy bien su posición y cómo hacerlo, nadie puede enseñarle cómo tiene que jugar en esa posición", ahondó del veterano mediocentro, mientras que sobre la entrada de Endrick tras el descanso era porque el joven delantero "podía meter esa fuerza y dar más presencia en el área".

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