Al menos 4.257 personas han muerto en el Líbano desde marzo por la nueva ofensiva israelí

El Cairo, 29 jun (EFE).- Al menos 4.257 personas han muerto y 12.196 han resultado heridas en el Líbano desde el inicio de la nueva ofensiva de Israel contra el país mediterráneo el 2 de marzo, una cifra que continúa aumentando pese al acuerdo marco alcanzado el viernes bajo la mediación de Estados Unidos.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud libanés dijo en un comunicado reproducido por la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) que el 86 % de las víctimas eran hombres y que el 94 % eran de nacionalidad libanesa, mientras que las regiones más azotadas por los ataques israelíes fueron las meridionales Nabatieh y Sur.

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En total, 135 trabajadores sanitarios han muerto desde el inicio del conflicto y otros 406 han resultado heridos, mientras que 17 hospitales han sido dañados y tres se han visto obligados a cerrar.

Por su parte, la ANN informó de que Israel efectuó ataques de artillería este lunes contra la ciudad meridional de Hadatha, en el distrito de Bint Jbeil, y que "varias casas" en las localidades de Majdal Zoun y Mansouri sufrieron importantes daños por bombardeos israelíes perpetrados anoche contra el sur del Líbano.

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La guerra entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, además, provocó el desplazamiento de más de un millón de personas en el Líbano, pero la ministra de Asuntos Sociales libanesa, Hanin al Sayed, anunció hoy que las estimaciones oficiales apuntan que unas 400.000 personas, el 40 %, han regresado a sus lugares de origen.

Según la ANN, el número de desplazados en albergues también ha disminuido a 13.000, frente a los 37.000 registrados en un principio, aunque el Gobierno libanés mantendrá abiertos estos refugios para recibir a las personas que aún no pueden regresar a sus hogares devastados por el conflicto.

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Israel y el Líbano firmaron el pasado viernes un acuerdo marco que incluye una hoja de ruta para avanzar hacia una "paz y seguridad duraderas", según el texto publicado por el Departamento de Estado de EE.UU., tras el conflicto iniciado en el marco de la guerra en Irán. EFE