Un muerto en ataque ucraniano a refinería en el sur de Rusia

Moscú, 28 jun (EFE).- Una persona murió este domingo en un ataque de drones ucranianos a una refinería de la empresa Slaviansk ECO en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, informaron las autoridades locales.

En la refinería se produjo un incendio debido a la caída de los restos de un dron y también fueron dañadas las líneas eléctricas en la zona, informó en un primer instante un gabinete de crisis creado en el lugar del ataque.

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Más tarde, las autoridades confirmaron que el suceso se saldó también con un muerto y un herido.

La instalación atacada tiene una capacidad de procesamiento de más de 4 millones de toneladas al año.

Esta no es la primera vez que Kiev golpea esa refinería, que tuvo que en el pasado tuvo que cerrar temporalmente sus operaciones por las consecuencias de los ataques enemigos.

Durante el ataque nocturno de Ucrania, en la localidad rusa que acoge la refinería también fueron dañadas varias casas.

En total, durante la noche fueron derribados más de 200 drones enemigos, según el parte del Ministerio de Defensa.EFE