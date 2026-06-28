Anna Ferrer pone límites a Paz Padilla antes de su boda: "No quiero verme influenciada ni por mi madre"

MADRID (CHANCE)

Paz Padilla y Anna Ferrer siguen consolidando el éxito de No Ni Ná, la firma que fundaron hace ya siete años y que no deja de crecer. Madre e hija han celebrado por todo lo alto el lanzamiento de un nuevo producto, un 'body mist' inspirado en la esencia de las playas gaditanas, con una colorida fiesta organizada en la casa de la presentadora y rodeadas de familiares, amigas e invitadas muy especiales.

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Durante la presentación, ambas explicaron que el nuevo perfume busca capturar el aroma de las flores silvestres que crecen en las dunas de Zahara, mezclado con la brisa del mar. "Cuando vas a la playa, este es el aroma que hueles. Es la flor, la brisa del mar, la puesta de sol... la libertad", explicó Paz, orgullosa de un proyecto con el que pretenden seguir llevando la esencia de Cádiz "muy lejos".

Además del nuevo 'body mist', la marca también ha incorporado recientemente unas originales chanclas diseñadas por Anna que dejan la huella de una raspa de pescado sobre la arena, un guiño a la identidad gaditana que caracteriza todos los productos de No Ni Ná.

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Después de siete años de trayectoria y cerca de una veintena de trabajadores, madre e hija aseguran seguir viviendo cada lanzamiento con la misma ilusión. "Somos quienes diseñamos todo. Si no nos gusta, no sale. Estamos implicadas en cada detalle", aseguró Paz.

Pero el evento también sirvió para hablar de uno de los acontecimientos más esperados para la familia: la boda de Anna Ferrer, que se celebrará el próximo mes de septiembre. La influencer desveló que los preparativos avanzan según lo previsto y quiso destacar el discreto papel que está desempeñando su madre.

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"Siempre que me preguntan lo digo, que tú eres súper prudente, que no te metes en nada", comentó entre risas, agradeciendo que su madre esté respetando sus decisiones durante la organización del enlace.

Eso sí, la joven dejó claro que ya ha marcado ciertos límites para evitar cualquier sorpresa inesperada. "Ya le he avisado, por activa y por pasiva. Todos hablan con mi wedding, conmigo o con el novio", advirtió, confesando que quiere mantener algunos detalles completamente en secreto.

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Entre ellos, el vestido de novia, sobre el que también se mostró muy firme. "Quiero que el vestido me encante a mí, que sea muy yo. No quiero luego verme influenciada por nada, ni por mi madre. Al final dudas de lo que a ti te gusta y quiero que sea una decisión muy mía", explicó.

Lejos de sentirse ofendida, Paz Padilla respondió mostrando el enorme orgullo que siente por su hija y por la mujer en la que se ha convertido. "Me siento muy orgullosa de ella y creo que lo he hecho muy bien", afirmó emocionada, antes de dirigirse directamente a su hija para añadir: "Estoy muy orgullosa de ti como mujer y como todo".

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La presentadora también tuvo ocasión de hablar sobre su inminente regreso a la televisión, un proyecto que afronta con enorme ilusión. "Me gustaría que funcionara y que estuviera mucho tiempo, pero sé que el universo dispondrá. Lo que está pa' ti aunque te quites y lo que no está pa' ti aunque te pongas", reflexionó.

Con esa filosofía, Paz aseguró que afronta esta nueva etapa profesional sin presión. "Lo que voy a hacer es disfrutarlo cada día, cada minuto del programa. Es un programa de amor y de humor, y cuando se mezclan esas dos cosas creo que puede ser muy potente. Yo quiero hacer feliz a la gente", concluyó.

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