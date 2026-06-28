Nuevos ataques ucranianos a refinerías de Rusia dejan al menos un fallecido en Krasnodar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado nuevos ataques contra refinerías rusas en las regiones de Krasnodar, donde las autoridades locales han confirmado al menos un fallecido, y en Yaroslavl.

"Nuestros guerreros comenzaron el Día de la Constitución de Ucrania con gran precisión. Anoche, nuestras sanciones de largo alcance", como llama Zelenski a los misiles y drones ucranianos, "alcanzaron dos refinerías de petróleo en Rusia".

"La refinería de petróleo de Slavyansk en la región de Krasnodar fue alcanzada: a unos 300 kilómetros del frente. También alcanzamos una refinería en la región de Yaroslavl, aproximadamente a 700 kilómetros de nuestra frontera", ha proseguido el mandatario.

En Krasnodar, el gobernador de la región, Veniamin Kondratiev, ha confirmado que otra persona también ha resultado herida "tras la caída de fragmentos de drones ucranianos repelidos por las defensas aéreas rusas".

Kondratyev ha confirmado a través de redes sociales que los restos de los artefactos derribados han provocado daños materiales en el municipio de Slavyansk del Kubán, donde se ha registrado la víctima mortal.

"Durante la noche, se ha producido un ataque masivo con drones en la región de Krasnodar. Varias casas han resultado afectadas por fragmentos de drones en Slavyansk del Kubán. Lamentablemente, una persona ha fallecido", ha informado el representante.

Anteriormente, los servicios de emergencia locales detallaron que, según ha informado la agencia rusa de noticias 'TASS', la caída de estos fragmentos habría desatado un incendio en una petrolera además de destruir ventanas en una vivienda y causar daños en una línea de alta tensión.

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Lo mismo ha sucedido en la pequeña localidad de Trudobelikovsky, donde el ataque ha dejado un hombre herido leve, y a su vez ha causado daños estructurales en cuatro viviendas.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre el alcance de los daños en la planta petrolera ni el número total de drones interceptados.