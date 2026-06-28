Agencias

Cody Gakpo continuará con la selección neerlandesa en el Mundial a pesar de perder el hijo que esperaba

Guardar
Google icon
Imagen QMF33GXYOVEIRCSB7J2RCR7HXI

El delantero Cody Gakpo continuará con la selección de Países Bajos en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 a pesar de que su pareja, embarazada de cinco meses, ha perdido al hijo que esperaban, ha confirmado la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB).

Según explica el organismo federativo, el extremo izquierdo del Liverpool ha decidido permanecer con el equipo de Ronald Koeman, que este lunes se enfrenta a Marruecos en dieciseisavos de final.

"Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste. Por supuesto, estábamos al tanto de esto y le apoyamos en todo lo que podemos. Cody ha decidido, tras hablar con su pareja, quedarse con el grupo. Respetamos su privacidad y no haremos más comentarios", señaló la KNVB.

PUBLICIDAD

Gakpo y su pareja, la modelo Noa van der Bij, que esperaban su segundo hijo para el mes de octubre, anunciaron lo sucedido el sábado. "Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo", desveló Van der Bij en Instagram.

Posteriormente, Gakpo también confirmó a sus seguidores la triste noticia. "Es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Rogamos que se respete nuestra privacidad y se nos dé espacio. Gracias por vuestra comprensión", afirmó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Penas a muerte a exjefe de policía y tres agentes por represión de protestas en Bangladés

Infobae

Tanzania recupera la electricidad tras un apagón por una avería en su red nacional

Infobae

Liga Árabe acusa a Irán de socavar la paz ante nuevos ataques

Infobae

Amaya Valdemoro ingresa en el Hall of Fame de la WNBA

Amaya Valdemoro ingresa en el Hall of Fame de la WNBA

El jefe del Ejército de Uganda ordena el cierre de las filiales en el país del conglomerado Nation Media Group

El jefe del Ejército de Uganda ordena el cierre de las filiales en el país del conglomerado Nation Media Group