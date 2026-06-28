Penas a muerte a exjefe de policía y tres agentes por represión de protestas en Bangladés

Daca, 28 jun (EFE).- Un tribunal de Bangladés condenó este domingo a muerte a tres agentes de policía, entre ellos el exjefe de la Policía Metropolitana de Daca, Habibur Rahman, por el asesinato de dos manifestantes y el intento de asesinato de otros dos durante las protestas masivas de julio de 2024.

El tribunal también condenó a otro exagente de policía a cadena perpetua y a un quinto agente a 20 años de prisión.

Los cargos contra Habibur Rahman y sus colegas incluyen el tiroteo mortal de un hombre que recibió seis disparos mientras colgaba del alero de un edificio en construcción en Daca durante las protestas contra el Gobierno entonces liderado por Sheikh Hasina.

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Según la Fiscalía, Habibur Rahman, por entonces comisario de la Policía Metropolitana de Daca, ordenó los asesinatos a través de un mensaje de radio y posteriormente recompensó a los agentes implicados con incentivos económicos.

El fiscal jefe, Aminul Islam, señaló que la Fiscalía presentó el testimonio de 14 testigos, entre ellos cuatro familiares de las víctimas, junto con otras pruebas para fundamentar los cargos.

De los cinco agentes condenados, solo uno estaba presente en el banquillo cuando se dictó la sentencia. Los cuatro restantes, incluido Habibur Rahman, siguen en paradero desconocido.

"Estamos muy satisfechos con la sentencia", declaró el fiscal jefe, añadiendo que solicitarían la ayuda de la Interpol para detener a los condenados que se encuentran en paradero desconocido.

Esta sentencia es la quinta dictada por el Tribunal de Crímenes Internacionales, reconstituido desde noviembre de 2025.

El tribunal fue creado originalmente en 2010 por el Gobierno de Hasina para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra de independencia de Bangladés de 1971.

Se reconstituyó después de que Hasina fuera derrocada tras las violentas protestas de julio y agosto de 2024, durante las cuales, según un informe de la ONU, murieron al menos 1.400 personas, la mayoría de ellas en tiroteos de la policía.

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Hasina, que huyó a la India el 5 de agosto de 2024 tras más de 15 años en el poder, ya ha sido condenada a muerte por el tribunal reconstituido en sentencias anteriores.

Hasina y su partido, la Liga Awami de Bangladés, rechazaron los juicios ante el tribunal por considerarlos parciales. EFE