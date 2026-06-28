El príncipe Enrique reevalúa viajar con su familia al Reino Unido sin escolta policial

Londres, 28 jun (EFE).- El príncipe Enrique se está replanteando viajar en julio al Reino Unido con su esposa, Meghan Markle, y sus dos hijos, Archie y Lilibet, como tenía previsto, después de que las autoridades británicas no les hayan concedido protección oficial durante su estancia, informa este domingo la BBC.

Según la cadena pública, la decisión, que le fue comunicada el viernes tras la revisión del comité RAVEC -el organismo encargado de la protección de la realeza y personalidades públicas-, ha supuesto un giro en los planes del duque de Sussex, que preveía un viaje familiar de unos cinco días.

PUBLICIDAD

Enrique está ahora evaluando si su esposa y sus hijos le acompañarán en el desplazamiento, aunque se espera que él mismo mantenga su viaje para cumplir con una serie de compromisos benéficos.

La visita incluía actos en Londres y el centro de Inglaterra vinculados al inicio de la cuenta atrás de un año para los Juegos Invictus de Birmingham 2027, fundados por el príncipe en 2014 para militares heridos en combate, además de encuentros con organizaciones que sigue apoyando.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la BBC, la familia había sido invitada a quedarse unos días en una residencia real como invitados de Carlos III, cuando sí hubieran contado con escolta policial a cargo del erario público; pero en los días en que se alojaran en hoteles u otros alojamientos privados dependerían de sus propios guardaespaldas.

Según fuentes citadas por la emisora, Enrique, que desde 2020 reside en Estados Unidos, se encuentra "desolado" por la decisión, adoptada apenas días antes de la salida, aunque mantiene contactos para "explorar alternativas" que permitan que el viaje familiar pueda seguir adelante.

PUBLICIDAD

El posible desplazamiento supondría la primera visita conjunta de la familia a este país en más de cuatro años, y no se descartaba que pudieran verse con el rey, que está en tratamiento oncológico.

El hijo menor de Carlos III y la difunta princesa Diana ha expresado a menudo su deseo de que sus hijos, de 7 y 5 años, conozcan mejor el Reino Unido y se reencuentren con su abuelo, al que no ven desde un encuentro privado en 2022, durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

PUBLICIDAD

Por otra parte, la última vez que padre e hijo se vieron en persona fue en septiembre de 2025 en una breve reunión en el palacio de Clarence House en Londres, cuando Enrique estaba de visita en su país de origen también por compromisos benéficos. EFE