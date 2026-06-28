María José Campanario saca las uñas por su hija Juls y promete defenderla "siempre"

MADRID (CHANCE)

Juls Janeiro se ha convertido en una de las grandes protagonistas del corazón desde que decidió dar el salto a la esfera pública. Su salto al foco mediático no solo ha puesto el apellido Janeiro de nuevo en primera línea, sino que también ha colocado bajo el microscopio la reacción de sus padres ante esta exposición.

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En este contexto, la figura de María José Campanario cobra un peso especial. La odontóloga, que siempre ha sido muy celosa de su intimidad y de la de los suyos, se muestra ahora más firme que nunca a la hora de proteger a su hija. Lejos de entrar en debates sobre decisiones profesionales o críticas externas, la mujer de Jesulín deja claro cuál es su papel: el de madre que acompaña, respalda y se pone "a capa y espada" del lado de Juls cuando hace falta.

A pesar de que no ha querido desvelar qué le parece exactamente que Julia haya decidido ser un personaje público, su respuesta lo dice todo. Preguntada por este nuevo rumbo de su hija, María José evita matices pero lanza un mensaje contundente de apoyo incondicional. Cuando le plantean si siempre estará dispuesta a defenderla, su contestación es breve, directa y cargada de intención: "Siempre".

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Sobre la decisión de la maquilladora de vivir de cara a los focos, prefiere no entrar en valoraciones detalladas, manteniendo la discreción que la ha caracterizado durante años. Sin embargo, su "sí" rotundo al ser preguntada si la apoyará en esta etapa deja claro que, aunque el entorno mediático pueda ser complicado, la joven contará con el respaldo de su madre en cada paso que dé.

Así, mientras Juls Janeiro consolida su imagen pública y sigue construyendo su propio camino ante las cámaras, María José Campanario se reafirma como su principal escudo emocional: prudente en sus palabras, contundente en su lealtad y dispuesta a defender a su hija por encima de cualquier ruido mediático.

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