Israel reconoce el genocidio armenio: "Nunca es tarde para hacer lo correcto"

Jerusalén, 28 jun (EFE).- El Gobierno de Israel finalmente reconoció este domingo el genocidio armenio, anunció el Ministerio de Exteriores israelí, durante el que entre 1915 y 1923 en torno a 1,5 millones de armenios murieron a manos del Imperio Otomano.

"Nunca es tarde para hacer lo correcto", afirmó en un comunicado el titular de Exteriores, Gideon Saar, calificando como "histórica" la decisión de reconocer como genocidio la masacre del pueblo armenio a principios del siglo pasado.

Más de una treintena de países, entre ellos Estados Unidos, Uruguay o Rusia, ya reconocían oficialmente este genocidio, que Turquía niega y al que Israel se opuso durante décadas.

Ya el jueves por la noche, Saar había anunciado su intención de proponer el reconocimiento del genocidio armenio por la Knéset (Parlamento) como "deber moral e histórico" hacerlo.

"Debemos condenar enérgicamente cualquier negación, minimización o distorsión de la verdad histórica", dijo.

Tras este anuncio, Hagop Djernazian, activista de la comunidad armenia de Jerusalén y cofundador del movimiento para la defensa y preservación del Barrio Armenio en la Ciudad Vieja, criticó en un comunicado en X lo que calificó como una decisión oportunista.

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"¿Qué pasó con esa política del Ministerio de Asuntos Exteriores que saboteó activamente todo tipo de iniciativas durante años?", se preguntó Djernazian, recordando cómo en 2020 (y años antes) el gobierno declaró que "era inapropiado que el Parlamento adoptara una postura oficial sobre el tema".

"Tras años insistiendo en que el reconocimiento era imposible por consideraciones diplomáticas, la relación de Israel con Turquía ha cambiado radicalmente, ¿y ahora, de repente, el reconocimiento parece posible?", añadió Djernazian, que advirtió que "el reconocimiento de cualquier crimen debe honrar la memoria de las víctimas, no servir como un instrumento conveniente de política exterior".

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En los últimos años, las hostilidades entre las autoridades de Israel y este país han ido en aumento, con intercambios de acusaciones entre altos cargos de ambos gobiernos con respecto a las matanzas en Gaza, del lado de Turquía, y las carencias democráticas o el trato a los kurdos, por parte de Israel.

Este reconocimiento se produce, también, después de que el pasado mes de septiembre, y de nuevo hace cinco días, una comisión independiente nombrada por la ONU concluyera que Israel ha cometido genocidio en Gaza, donde han muerto más de 73.000 personas.

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El inicio del genocidio armenio se recuerda cada 24 de abril, fecha de la detención masiva en 1915 de intelectuales y miembros de la élite armenia del Imperio Otomano, previa a la deportación y muerte de tantos de ellos. EFE