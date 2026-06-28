Agencias

Mueren once personas tras volcar una piragua por los fuertes vientos en Chad

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Once personas, entre ellas varias mujeres y niños, han muerto este sábado ahogadas luego de que los fuertes vientos hicieran volcar una inestable piragua en la que navegaban por el río Chari, a la altura de la localidad de Bousso, en la provincia de Chari-Baguirmi (Chad), según ha informado el portal de noticias 'Tchadinfos'.

Según los primeros informes, los pasajeros de la embarcación regresaban de una ceremonia celebrada al otro lado del río cuando un fuerte viento los sorprendió a mitad de camino, provocando de esta manera el naufragio.

Los equipos de rescate han logrado recuperar los cuerpos de las víctimas, mientras que las autoridades del departamento de Loug-Chari ya han iniciado una investigación formal para esclarecer las circunstancias exactas de la tragedia.

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