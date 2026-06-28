Irán dice haber destruido infraestructuras militares de EE.UU. en Kuwait y Baréin

Teherán, 28 jun (EFE).- Irán afirmó este domingo que destruyó ocho infraestructuras militares estadounidenses en Kuwait y Baréin en respuesta a los nuevos bombardeos de Estados Unidos contra objetivos iraníes y advirtió de que, a partir de ahora, actuará "con mayor firmeza que antes" contra los buques que considere infractores en el estrecho de Ormuz.

"Se lanzaron misiles balísticos y drones contra ocho importantes infraestructuras del Ejército estadounidense asesino de niños en la base de Ali Al Salem, en Kuwait, y contra la Quinta Flota Naval en el puerto de Salman, en Baréin, destruyéndolas y respondiendo con firmeza a las recientes agresiones de Estados Unidos", anunció la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar de élite.

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El documento indicó que los ataques fueron realizados de manera conjunta por las Fuerzas Naval y Aeroespacial de la Guardia poco después de que Estados Unidos lanzara una nueva serie de bombardeos contra contra infraestructuras de vigilancia militar, sistemas de comunicaciones, posiciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades iraníes para el despliegue de minas navales.

La Guardia Revolucionaria denunció los ataques estadounidenses como un incumplimiento del memorando de entendimiento firmado entre ambas partes la semana pasada para poner fin a la guerra y advirtió de que cualquier nueva agresión de EE.UU., "cualquiera que sea el pretexto", recibirá una "respuesta aplastante".

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Asimismo, aseguró que la violación del alto el fuego supondrá la paralización de todo el proceso previsto en el memorando.

Además, afirmó que, de conformidad con el memorando de entendimiento, el control del tránsito por el estrecho de Ormuz corresponde a la República Islámica y aseguró que, "a partir de ahora", actuará "con mayor firmeza que antes" contra los buques infractores.

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Los ataques iraníes se produjeron esta madrugada, poco después de que Estados Unidos lanzara una nueva serie de bombardeos contra múltiples objetivos militares en Irán en respuesta a un nuevo ataque con drones atribuido a Teherán contra un petrolero que navegaba por Ormuz.

El Ejército estadounidense bombardeó también había bombardeado el viernes las instalaciones militares iraníes en el sur del país como represalia por el ataque lanzado el jueves por Teherán contra el buque mercante M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, cuando abandonaba el estrecho de Ormuz, a lo que la Guardia Revolucionaria respondió también atacando posiciones de las tropas estadounidenses en la región.

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Ambas partes se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego y el memorando de entendimiento alcanzado para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. EFE