Israel confirma la muerte de presuntos milicianos de Hizbulá en el ataque contra Nabatieh

Jerusalén, 28 jun (EFE).- El Ejército israelí confirmó este domingo la muerte de varios presuntos milicianos de Hizbulá, sin especificar el número de víctimas, en el bombardeo ayer contra Nabatieh, sur de Líbano, el primero desde la firma del acuerdo-marco en Washington para poner fin al conflicto.

Según el comunicado castrense e información que dio a EFE una portavoz, las atacantes iban "armados con lanzagranadas" y se encontraban cerca de las tropas israelíes, que atacaron alrededor del mediodía del sábado destruyendo también "la estructura desde la que operaban".

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En otro ataque en la zona, dice el texto, el Ejército hizo añicos un lanzacohetes de Hizbulá, sin dar más detalles.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, un dron "enemigo", en referencia a Israel, lanzó ayer un ataque contra la localidad de Nabatieh al Fawqa, en el sur del Líbano.

El documento-marco firmado el viernes en Washington, bajo el auspicio de EE.UU. y compartido en su integridad por el Departamento de Estado salvo el denominado 'Anexo de Seguridad', determina en el artículo 7 que tanto el Líbano como Israel pueden "ejercer su derecho inherente a la autodefensa", sin que nada del acuerdo se lo impida.

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Ademas, no involucra ni apenas menciona a Hizbulá, que solo aparece una vez en todo el documento.

A su vez, el texto alude en su punto 3 al 'Anexo de Seguridad', según el cual las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) asumirán "gradualmente" el control de dos "zonas piloto" que servirán de lanzadera para un "repliegue gradual" de las tropas israelíes del sur del Líbano; pero siempre condicionado al "desarme exitoso de los grupos armados no estatales y el desmantelamiento de su infraestructura". EFE

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