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Bahréin tacha de "peligrosa escalada" los ataques de Irán contras las bases de EEUU en el territorio

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El Ministerio de Exteriores de Barhéin ha condenado este domingo los ataques militares contra las bases estadounidenses asentadas en el reino y ha calificado de "peligrosa escalada" las acciones realizadas por Irán en las últimas horas.

"La agresión se produce como una reanudación explícita al día siguiente de lo que Teherán se comprometió a hacer en virtud del preacuerdo firmado el 17 de junio, relativo al cese permanente de las operaciones militares y al respeto de la soberanía de los países de la región; lo que lo sitúa solo frente a la responsabilidad por incumplir sus promesas y socavar lo que queda de las oportunidades de calma y estabilidad en la región", reza el comunicado.

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Estas declaraciones llegan tras los ataques ejecutados por la Guardia Revolucionaria esta madrugada con misiles balísticos y drones contra la Quinta Flota Naval de Estados Unidos, estacionada en el puerto de Salman, en la capital Manama, y contra otra base ubicada en Kuwait, en respuesta a los ataques estadounidenses contra instalaciones iraníes en el estrecho de Ormuz.

El ministerio ha advertido que Teherán "es el único responsable de socavar las oportunidades de calma y estabilidad en la región", por lo que ha urgido a convocar una sesión extraordinaria en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ha alertado de que esta ofensiva "no es un hecho aislado", sino una "amenaza directa contra Consejo de Cooperación del Golfo".

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Por último, Bahréin ha reafirmado su pleno derecho legítimo a defender su soberanía e integridad territorial de conformidad con el derecho internacional.

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