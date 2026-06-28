David Alaba sobre España: "Es un equipo con mucha calidad en su plantilla"

Kansas City (Estados Unidos), 27 jun (EFE).- El central austríaco David Alaba destacó este sábado tras la clasificación de su equipo a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo la calidad de la plantilla de España, selección a la que se enfrentará el próximo jueves 2 de julio.

Consultado tras el empate ante Argelia sobre el significado de medirse en la próxima ronda con el conjunto dirigido por Luis de la Fuente, el defensor apuntó que "significa mucho".

"Es un equipo muy especial, un equipo con mucha calidad en su plantilla. Seguro que es un partido que para nosotros será muy difícil. Vamos a ver", dijo Alaba.

Titular en todos los partidos que Austria ha disputado en la Copa del Mundo, el futbolista conoce bien al próximo rival al que se enfrentará con su selección debido a que en las últimas cinco temporadas ha jugado en España, en el Real Madrid.

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Allí disputó 131 encuentros y conquistó once títulos, entre ellos dos ediciones de la Liga de Campeones de la UEFA. Finalizada la última temporada, el equipo y el futbolista acordaron poner fin a su etapa en dicha institución.

La selección de Austria será rival de España en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo tras conseguir la segunda plaza del Grupo J al igualar por 3-3 con una Argelia que se convirtió en la última en sellar su billete para la próxima ronda.

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Marko Arnautovic y Marcel Sabitzer marcaron para los europeos, mientras que Rafik Belghali y Riyad Mahrez lo hicieron por parte de los africanos para el empate a dos con el que se llegó a los 90 minutos.

Ya en el tiempo de descuento, Mahrez adelantó a Argelia a los 93 y Sasa Kalajdzic igualó las acciones a los 96.

Con este resultado, Argelia se convirtió en una de las mejores terceras y avanzó a la próxima ronda del Mundial, donde se medirá con Suiza.