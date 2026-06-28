Como en 2022, Argentina sigue brillando bajo la batuta de Lionel Messi

Santiago Carbone

Kansas City (Estados Unidos), 28 jun (EFE).- La selección Argentina regresó a Kansas City, tras cerrar en Dallas su participación en la fase de grupos con una puntuación perfecta, como la actuación de Lionel Messi, para seguir brillando en una Copa del Mundo en la que busca retener el título obtenido en Catar 2022.

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Primero goleó por 3-0 a Argelia y luego derrotó por 2-0 a Austria en dos juegos que sirvieron para asegurarse el primer lugar y para que Messi le regalara al mundo otras dos jornadas mágicas de fútbol.

El capitán marcó un triplete ante los africanos, hizo los dos goles frente a los dirigidos por Ralf Rangnick y cerró la primera fase con un gol de tiro libre, en la media hora que participó contra Jordania. Escribió una nueva página en la historia grande del fútbol al convertirse en al máximo anotador de las Copas del Mundo.

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Llegó al torneo con 13 tantos en cinco ediciones, tres menos que los que acumuló el alemán Miroslav Klose y acaba la fase de equipos con 19, con cifras que recuerdan las del francés Just Fontaine, el único capaz de marcar 13 goles en una sola edición.

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada fueron los once elegidos por Lionel Scaloni para el primer juego.

Para el segundo partido hubo un solo cambio: el ingreso de Nahuel Molina en lugar de Montiel.

En el primero saltaron desde el banquillo Molina, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Nicolás González y Nico Paz. En el segundo no lo hizo Paz y sí lo hicieron Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico, mientras que Álvarez, Otamendi y González volvieron a tener minutos.

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De esta forma, Argentina utilizó en sus primeros dos partidos a 18 de los 26 jugadores que convocó para jugar la Copa del Mundo.

La Albiceleste brilló y prolongó un invicto que comenzó con el primero de los siete amistosos que disputó entre octubre de 2025 y junio de 2026 en el marco de su preparación para el Mundial.

Aunque en el juego contra Argelia su rival se apoderó del balón, los de Scaloni no necesitaron tenerlo para adueñarse de un juego en el que fueron más peligrosos y golpearon en los momentos justos.

En el encuentro contra los austriacos, la pelota fue de Argentina, así como también lo fueron las principales jugadas de peligro y nuevamente la victoria.

El pasado 27 de junio, consultado en conferencia de prensa por el histórico periodista argentino Enrique Macaya Márquez, Scaloni confirmó que Messi comenzaría el tercer y último juego de su grupo en el banquillo, algo que había ocurrido por última vez en Alemania 2006.

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Este no fue el único cambio: Scaloni revolucionó el once con nueve variantes. Lo que no varió fue el juego: la Albiceleste dominó ante Jordania y se impuso por 1-3.

Emiliano Martínez; Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Nico Paz, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso; Lautaro Martínez y Julián Álvarez fueron esta vez los elegidos.

Sin el capitán en el campo, Lo Celso se encargó de la pelota parada y con un espectacular tiro libre marcó el primer tanto. Sin el capitán en el campo, Lautaro Martínez se adueñó de un penalti que convirtió en gol.

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Con el capitán en el campo fue él mismo quien agarró el balón tras una falta pitada por el árbitro y con un nuevo gol de libre directo amplió su leyenda: 19 goles en Mundiales.

Valentín Barco sumó minutos desde el banquillo, tal como lo hizo José Manuel López. De esta forma, los 23 jugadores de campo convocados por Scaloni estuvieron en la cancha en algún momento del Mundial.

El conjunto de Lionel Scaloni cierra reforzado la ronda inicial. Demostró por qué es el vigente campeón del mundo y el campeón de América.

Ahora, la Albiceleste se medirá con Cabo Verde -una de las sorpresas del Mundial- en el primer encuentro oficial que pondrá cara a cara a estas selecciones en la historia.

Será el próximo 3 de julio en Miami. El campeón defensor brilló y quiere seguir brillando. EFE

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