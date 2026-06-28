La lluvia no destiñe el Orgullo en Bogotá, que marcha contra el miedo de perder derechos

Bogotá, 28 jun (EFE).- Ni la lluvia que cayó sobre Bogotá logró desteñir el Orgullo: miles de personas recorrieron este domingo las calles de la capital entre banderas multicolores, caras pintadas, maquillaje brillante y consignas contra la discriminación hasta que la lluvia cesó y dejó pasar una marcha marcada por el llamado a defender los derechos LGTBIQ+ frente al nuevo escenario político del país.

La marea de personas marchó desde varios puntos de la Carrera Séptima de la capital y, tras juntarse en el Parque Nacional, la vía se convirtió durante varias horas en un río de colores.

Banderas arcoíris ondearon junto a las de las personas trans, bisexuales, no binarias, intersexuales y asexuales; los abanicos competían con el sonido de los tambores de las batucadas; las pelucas de colores, las lentejuelas y los maquillajes extravagantes transformaron el centro de Bogotá en una celebración de la diversidad.

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Entre los miles de asistentes también sobresalían las pancartas del colectivo 'Nada que Curar', que volvió a exigir la prohibición definitiva de las llamadas terapias de conversión, que una de cada cinco personas del colectivo ha sufrido, según datos de la Defensoría del Pueblo.

Detrás del ambiente festivo se respiró también una preocupación compartida.

Esta fue la primera Marcha del Orgullo tras las elecciones presidenciales que dieron la victoria al ultraderechista Abelardo de la Espriella, cuyas posiciones sobre algunos derechos de la población LGTBQ+ han despertado inquietud entre activistas y organizaciones.

"Hoy estamos conmemorando la lucha por nuestros derechos. Estamos saliendo a expresarnos, a demostrar quiénes somos sin miedo a que nos juzguen", dijo a EFE Rosa, una de las asistentes que participaba por segunda vez en la movilización y destacó el ambiente de inclusión que se vivió durante toda la jornada.

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"Siempre vamos a estar de pie luchando por nuestros derechos. Por más que quieran callarnos, no lo van a hacer jamás", añadió.

Carga política latente

Para Alejandro Michelsen, otro de los asistentes que sostenía un cartel que decía "Abelardo, al clóset no volvemos", la movilización de este año tuvo una carga política especial.

"Es la primera movilización que se da después de las elecciones presidenciales (...) y este año claramente tiene connotación política", afirmó, antes de advertir que el presidente electo "ha dicho que no está de acuerdo con muchos de los derechos de las personas LGBTI" y aseguró que la comunidad luchará para no perderlos.

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Michelsen también expresó su preocupación por el futuro de la agenda institucional para esta población, al considerar que durante los próximos cuatro años podría tener un papel "casi nulo" dentro del Gobierno.

A la marcha también se sumó la exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López, quien reivindicó el Orgullo como una celebración de las conquistas alcanzadas por la comunidad LGTBIQ+.

"Hoy y todos los años la marcha del orgullo es una reivindicación de que estamos orgullosos de lo que somos, de nuestras luchas y conquistas por la igualdad ante la ley y que seguiremos siempre dando la batalla por la igualdad ante la vida", aseguró la política, que marchó junto a su mujer, la senadora Angélica Lozano.

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Su mensaje al próximo Gobierno fue breve, pero contundente: "Ni un paso atrás. Ese es el mensaje nuestro al nuevo Gobierno: ni un paso atrás en nuestra igualdad y en nuestros derechos".

Según el informe 'Con permiso para despreciar', publicado por la organización Caribe Afirmativo, durante 2025 fueron asesinadas 270 personas LGTBQ+, un incremento cercano al 64 % frente al año anterior, cifra que los asistentes a la marcha en Bogotá temen que aumente en el próximo Gobierno. EFE

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(foto)(video)