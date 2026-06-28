Israel anuncia la destrucción de un túnel de Hezbolá en el sur del Líbano

Redacción Internacional, 28 jun (EFE).- El Gobierno de Israel informó este domingo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) destruyeron un túnel perteneciente al grupo Hezbolá en el sur del Líbano.

En una declaración conjunta, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, señalaron que la infraestructura subterránea estaba ubicada en las inmediaciones de la aldea Majdal Zoun.

"Como parte de la Operación Closing Verse, las FDI acaban de destruir la infraestructura terrorista subterránea de la organización terrorista Hezbolá en la zona de la aldea de Majdal Zoun, en el sur del Líbano", indicaron ambos funcionarios.

Según el comunicado, el túnel tenía más de 200 metros de longitud y más de 25 metros de profundidad.

En su interior "contenía cientos de armas y varios silos de lanzamiento destinados a atacar el territorio del Estado de Israel y a sus ciudadanos", señalaron.

El Gobierno israelí también informó que notificó previamente a Estados Unidos y al representante estadounidense en el Líbano sobre la operación de destrucción de la infraestructura.

Asimismo, Netanyahu y Katz aseguraron que las operaciones militares en la zona continuarán.

"Los comandantes y combatientes de las FDI permanecerán en la zona de seguridad del sur del Líbano y continuarán destruyendo infraestructura terrorista, eliminando amenazas contra las comunidades del norte y salvaguardando la seguridad de los ciudadanos de Israel", concluye la declaración oficial.

PUBLICIDAD

El ataque de hoy fue lanzado dos días después del acuerdo marco firmado entre Israel y Líbano con mediación de EE.UU., que incluye una hoja de ruta para avanzar hacia una "paz y seguridad duraderas", según el texto publicado por el Departamento de Estado de EE.UU. EFE