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Delcy Rodríguez anuncia inspección de viviendas y alarga suspensión de clases tras sismos

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Caracas, 28 jun (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este domingo la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas que sufrieron afectaciones por el doble terremoto del miércoles, y alargó por una semana más la suspensión de clases.

La comisión presidencial se encargará también de evaluar otro tipo de infraestructuras, entre ellas la de vialidad, y estará integrada por instituciones públicas, organizaciones de ingenieros y universidades, según la mandataria, quien hizo estos anuncios durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

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