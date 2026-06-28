Crónica del Sudáfrica - Canadá: 0-1

Un gol de Stephen Eustáquio en el minuto 92 dio a Canadá el billete a octavos de final del Mundial 2026, un trabajado 0-1 sobre Sudáfrica este domingo en el SoFi Stadium de Los Ángeles (Estados Unidos) para seguir rompiendo su techo histórico en el torneo.

En su tercera Copa del Mundo, Canadá había sacado el billete a los cruces aunque con una derrota contra Suiza que le apartó de seguir jugando en casa como una de las tres anfitrionas. Por primera vez pasó la fase de grupos el cuadro norteamericano y por primera vez llega a octavos, donde se medirá con Países Bajos o Marruecos.

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Sudáfrica, con el mismo guion de ir aún más lejos que nunca, demostró la defensa que le trajo a Los Ángeles, con una exhibición de Mbekezile Mbokazi o Aubrey Modiba, pero murió en la orilla por un despeje a la frontal que mandó a la red Eustáquio. Canadá había tenido las ocasiones más claras y lo ganó al borde de la prórroga.

La anfitriona desterrada al país vecino se vio anulada por una férrea Sudáfrica pero fue capaz de merecer el gol, con al menos una ocasión muy clara al borde del descanso. Un cabezazo de Moise Bombito lo sacó bajo palos Aubrey Modiba y el meta africano Ronwen Williams se hizo grande también para tapar el rechace.

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Tras la doble ocasión canadiense, ya en el descuento, los americanos reclamaron un penalti a Richie Laryea, con lo que Sudáfrica agradeció el descanso. Los 'Bafana Bafana', de menos a más en la fase de grupos para lograr una histórica primera presencia en los cruces de un Mundial, habían controlado el resto del inicio.

Pese a otra mano de cambios por parte de Hugo Bross, sobre todo en la parte ofensiva, Sudáfrica no logró salida con peligro más allá de un balón a la espalda rival en los primeros minutos. Pero atrás se mantuvo sólida ante una Canadá que estuvo falta de ritmo, aunque encontró su mejor arma en el balón parado.

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Un gran centro de Stephen Eustáquio no lo remató bien Derek Cornelius casi en área pequeña y también muy clara fue esa doble ocasión que murió en la línea de gol africana. El paso al frente de Canadá hizo a Bross mover banquillo primero con la entrada de Thalente Mbatha para el centro del campo en la reanudación.

Los 'Bafana Bafana' no ganaron llegada, echando de menos al sancionado en el primer partido Themba Zwane, pese a un par de buenos disparos de Oswin Appollis y fue Canadá la que volvió a acumular ocasiones. Jesse Marsch quemó todas sus naves ofensivas y puso a prueba esa defensa numantina de los africanos, evitando Mbokazi otro gol bajo palos.

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El estreno en el Mundial de Alphonso Davies tuvo efecto inmediato, pero ni Promise ni Jonathan David encontraron el gol. Con la primera eliminatoria del Mundial mirando a la prórroga, un centro de banda derecha quedó muerto en la frontal para desgracia de Sudáfrica, al peor cliente, porque la precisión de Eustáquio se encargó de cruzar el balón al fondo de la red en el 92'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SUDÁFRICA, 0 - CANADÁ, 1. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

SUDÁFRICA: Williams; Mudau, Mbozaki, Okon, Modiba; Sithole, Mokoena; Maseko (Moremi, min.86), Mofokeng (Mbatha, descanso), Appollis; Makgopa (Rayners, min.86).

CANADÁ: Crépeau; Johnston, Cornelius, Bombito (De Fougerolles, min.59), Laryea; Buchanan (Davies, min.75), Eustáquio, Saliba (Sigur, min.59), Millar (Shaffelburg, min.70); Joathan David, Oluwaseyi (Promise, min.70).

--GOL:

0 - 1, min.92, Eustáquio.

--ÁRBITRO: João Pinheiro (POR). Amonestó a Saliba (min.54) y Sigur (min.67) en Canadá.

--ESTADIO: SoFi Stadium de Los Ángeles.