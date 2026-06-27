Zelenski confirma el uso de misiles Flamingo contra fábrica de armas rusa en Volgogrado

Berlín, 27 jun (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este sábado que las Fuerzas Armadas de Ucrania emplearon los misiles de crucero Flamingo contra una fábrica del complejo militar industrial de Rusia en Volgogrado, a unos 400 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana.

"Esta noche, los misiles FP-5 'Flamingo' han alcanzado con éxito la fábrica 'Titan-Barikady' en Volgogrado", indicó Zelenski en su cuenta de Telgram.

"Se trata de un gran complejo industrial donde el enemigo fabrica sistemas de artillería y equipamiento militar especializado, en particular componentes de lanzadores de misiles destinados a atacar a nuestra población", abundó el jefe de Estado ucraniano.

Zelenski precisó que, con el impacto de los Flamingo, se produjo "un incendio en el recinto de la fábrica".

"Cada instalación de defensa rusa que participe en la guerra contra Ucrania es un objetivo legítimo para nuestras sanciones de largo alcance", afirmó Zelenski, que se mostró agradecido a los responsables de este desarrollo tecnológico y militar ucraniano.

"El alcance geográfico de las sanciones ucranianas de largo alcance se amplía constantemente. Y es precisamente nuestra presión la que, día tras día, sienta las bases para que, finalmente, haya una paz digna", destacó Zelenski.

Previamente, el asesor del Ministerio de Defensa ucraniano, Serguí Sternenko, había señalado en Telegam que misiles 'Flamingo' alcanzaron "una de las instalaciones clave del complejo militar-industrial ruso en Volgogrado".

Sternenko indicó que el objetivo del ataque fue el "Centro Federal de Investigación y Producción 'Titan-Barikady'" de Rusia, donde se producen lanzaderas de misiles y sistemas de artillería. EFE