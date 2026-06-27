Joschka Fischer: Europa debe aceptar que "está sola" y ocuparse de sus problemas

Rodrigo Zuleta

Berlín, 27 jun (EFE).- El exministro de Asuntos Exteriores alemán Joschka Fischer considera que "Europa está sola" y debe asumirlo y ocuparse de sus propios problemas, lo que saldrá caro y resultará difícil pero, según él, no hay alternativa posible.

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"Tenemos que ser realistas, en el futuro tendremos que ocuparnos nosotros de nuestros problemas. Europa está sola, tenemos que aceptarlo", dijo Fischer en una entrevista con EFE a propósito de la reciente publicación de su libro "¿Quienes somos? Alemania en busca de su identidad".

"Tenemos a (el presidente ruso, Vladímir) Putin en el este y en Occidente a un pueblo estadounidense que votó mayoritariamente por Donald Trump", afirmó Fischer, que fue ministro de Exteriores y vicecanciller entre 1998 y 2005 bajo la llamada coalición rojiverde liderada por el canciller socialdemócrata, Gerhard Schröder.

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"Europa tiene que ocuparse de si misma. Esa es la consecuencia. Será difícil, pero es la única alternativa que tenemos", enfatizó.

Durante su gestión, Alemania tuvo inicialmente buenas relaciones con EE.UU., ante todo durante la administración de Bill Clinton, y aunque después hubo irritaciones con el Gobierno de George W. Bush por la oposición alemana a la guerra de Irak -tras haber apoyado la de Afganistán- nunca llegó a ponerse seriamente en cuestión una alianza transatlántica que ahora Fischer ve languidecer.

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La pregunta por la identidad alemana que está en el centro de su libro es algo que, según Fischer, siempre había estado latente como resultado de una historia "poco afortunada" que sólo tuvo un giro positivo a partir de la fundación de la República Federal de Alemania, el mandato del canciller Konrad Adenauer y la europeización de Alemania.

Ahora la pregunta resurge con la retirada previsible de EE.UU. de Europa y las discusiones acerca de la necesidad de que hay un liderazgo en Europa, lo que apunta también a Alemania.

"Entonces surge la pregunta, ¿podemos asumir ese liderazgo? Solos con seguridad no, sino sólo junto con otros socios, como Francia que es nuestro socio natural", explicó.

Sin embargo, simultáneamente se plantea la cuestión de la identidad alemana y a veces desde una perspectiva como la de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) que, dijo, quiere volver a un concepto "nacional de corte prusiano".

"Si eso se impone será algo fatídico para nosotros y para Europa", agregó.

Fischer reconoce que en otros países europeos, entre ellos Francia, también hay un ascenso de movimientos de ultraderecha y que también hay que plantearse el problema de la identidad europea, pero sostiene que no hay que olvidar que la historia francesa es distinta a la historia alemana en el siglo XX.

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Fischer hizo toda su carrera política con Los Verdes, un partido con profundas raíces pacifistas, lo que no ha impedido que la agrupación en diversos momentos de la historia haya asumido la necesidad de justificar el uso de la fuerza militar.

Ahora Fischer piensa, que en vista de la nueva situación mundial, el pacifismo ha perdido sentido.

"El pacifismo vivía de la disposición de EE.UU. de defender a Europa con su presencia militar, convencional y nuclear. Eso se acabará, por lo tanto el pacifismo no es una opción en la 'Realpolitik', tenemos que defendernos a nosotros mismos. No será fácil, saldrá caro, pero no veo otra alternativa", sostuvo.

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Dentro de Los Verdes Fischer siempre perteneció al ala de los llamados "realos", más dispuestos a compromisos que los llamados "fundis", defensores de una cierta pureza ideológica.

En esa constelación Fischer tuvo -especialmente en sus años de ministro y en momentos como la intervención de la OTAN en Kosovo o la participación alemana en la guerra de Afganistán- duros debates dentro de su propia formación.

Preguntado sobre si, repasando su carrera política y en vista de lo que sabe ahora, no hay cosas que hubiera hecho de otra forma, respondió que no le ocurría nada.

"No se me ocurre nada. Naturalmente hay algunos puntos concretos, pero en la lineas generales no veo nada que hubiera hecho de otra forma", respondió. EFE

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