Xavier Castellanos (Cruz Roja): "El sector no está preparado para la desinformación"

Natalia Arriaga

Madrid, 27 jun (EFE).- El sector humanitario no está preparado para hacer frente a la desinformación y ha emprendido una lucha contra el tiempo que, "para ser honestos", probablemente nunca se gane, consideró Xavier Castellanos, subsecretario para el Desarrollo y la Coordinación de las Sociedades Nacionales de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC).

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"Nuestro sector, como otros muchos, no está preparado. Combatir la desinformación con la verdad requiere mucha inversión y es casi imposible competir con el desarrollo de las tecnologías. Mientras buscamos nuevas herramientas para la búsqueda de la verdad, ya estamos tres meses atrás de la nueva tecnología que está circulando", señaló.

Castellanos ha presentado esta semana en Madrid el Informe Mundial de Desastres, elaborado por la IFRC, que pone el acento en cómo la 'información dañina' dificulta y ralentiza el trabajo de las organizaciones humanitarias y mina la confianza en ellas de las poblaciones afectadas por inundaciones, terremotos, epidemias o sequías.

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El cambio climático, las vacunas y la emigración son tres temas en los que la desinformación encuentra un caldo de cultivo propicio, señala el informe.

"La lucha contra la desinformación se ha incorporado ya como un capítulo específico de nuestras operaciones. Es algo que estamos aprendiendo, porque es nuevo que cada equipo deba tener a alguien dedicado solamente a la búsqueda de la verdad, a la identificación de desinformación y a combatirla", dijo el experto humanitario ecuatoriano en una entrevista con EFE.

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Mentiras sobre el número de muertos, a quién se destinan el dinero de las donaciones y el propio trabajo de los voluntarios son difundidas durante las catástrofes en cuestión de minutos con la ayuda de vídeos y fotografías falsas.

Castellanos propone la creación de "coaliciones hacia la verdad", agrupaciones de diferentes sectores de la sociedad civil, de los gobiernos y de las organizaciones humanitarias en las que "la participación comunitaria se convierte en el elemento número uno para comprender el grado de la desinformación", añadió.

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Para el subsecretario de Desarrollo, cuando en un desastre humanitario se identifica una información dañina "la obligación es compartirla con todas las organizaciones de esa coalición para que puedan combatirla".

Castellanos citó el ejemplo del actual brote de ébola y cómo la labor de Cruz Roja se ha visto entorpecida por informaciones falsas.

"Es el ejemplo más claro: existe tal grado de desinformación que ahora ya no estamos enviando a tiempo a los equipos de saneamiento o a los que hacen entierros dignos, sino que primero mandamos a equipos para hablar con las comunidades, explicarles el problema y lo que va a suceder si es que alguien muere. Se requiere que las comunidades lo comprendan", indicó.

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"Hemos tenido ataques, justamente por una cuestión de tiempo. Toma tiempo que las comunidades entiendan y que las grupos de socorro puedan hacer su trabajo. Siempre vamos a estar en una lucha contra el tiempo y no, no va a ser fácil. Eso nunca creo que lo vamos a ganar, para ser honestos", reconoció.

Castellanos reflexionó sobre lo que hay en la mente de quien inventa o propaga una información falsa ante la emergencia de un desastre: "En quien la produce, una falta de ética muy grande. Y en quien la multiplica, ignorancia".

El temporal de Valencia en 2024 fue otro ejemplo, mencionó, de "cómo un bulo puede ser tan dañino frente a la verdad", con informaciones inventadas sobre dónde iba la ayuda humanitaria o sobre el supuesto aparcamiento lleno de cadáveres.

Ante ello, opinó, "la confianza institucional y a nivel de las comunidades es lo que más hay que proteger".