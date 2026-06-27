Las pequeñas y medianas empresas representan ocho de cada diez firmas que marcan la Casilla Empresa Solidaria

Ocho de cada diez organizaciones que han marcado la Casilla Empresa Solidaria en el último ejercicio fiscal han sido pequeñas y medianas empresas (pymes), según informa la Plataforma del Tercer Sector por el Día de las Microempresas y de las Pequeñas y Medianas Empresas, que se celebra este 27 de junio.

Este dato, añade la entidad, constata el papel "clave" de este segmento empresarial, que representa el 99% del tejido productivo español. Al respecto, ha explicado que la campaña de 2025 ha alcanzado un nuevo récord de recaudación con 124,6 millones de euros destinados a fines sociales, lo que supone un incremento interanual del 44,3%.

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Así, subraya que, por primera vez, una de cada cinco empresas que presentan el Impuesto de Sociedades ha marcado esta casilla, sumando más de 373.000 entidades participantes, un 20,4% más que el año anterior. La organización ha apuntado que, si la totalidad de las empresas se sumara a esta iniciativa, la recaudación podría alcanzar los 295 millones de euros.

Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid lidera la recaudación en 2025 con más de 49 millones de euros, lo que representa casi el 42% del total nacional. Por su parte, Cataluña se sitúa a la cabeza en número de empresas participantes, con más de 93.000 firmas, mientras que Canarias registra el porcentaje de participación más alto de España, con casi el 34% de sus empresas activas en la campaña. Extremadura destaca como la autonomía donde más ha crecido la colaboración en el último año.

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Asimismo, la Plataforma del Tercer Sector ha señalado que las instituciones financieras, las aseguradoras y los servicios a empresas han liderado la participación y el volumen de recaudación, concentrando más de la mitad de los fondos obtenidos.

Con los recursos de las campañas de la Casilla Empresa Solidaria y la X Solidaria de 2024, se han financiado en 2025 casi 1.300 proyectos sociales estatales desarrollados por 344 entidades del Tercer Sector. A nivel autonómico, en 2024 se han financiado 9.829 proyectos a través de 3.567 organizaciones.

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El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha asegurado que las pymes son "el motor" de la economía y "también un ejemplo de compromiso con la sociedad". Además, ha añadido que el hecho de que ocho de cada diez empresas que marcan la casilla sean pymes demuestra "su capacidad para generar un impacto positivo más allá de su actividad económica".

La Casilla Empresa Solidaria 2026 puede marcarse durante el periodo de presentación del Impuesto de Sociedades, entre el 1 y el 25 de julio, en el apartado de fines sociales en la casilla 00073 del modelo 200 y en la casilla 069 del modelo 220. Se trata de un gesto voluntario y sin coste para las empresas que no implica menores devoluciones.

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