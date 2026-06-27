Tailandeses empiezan a velar a la primogénita del rey tras 15 días de ritos budistas

Bangkok, 27 jun (EFE).- Decenas de personas acudieron este sábado en Tailandia al Gran Palacio de Bangkok, donde se ha abierto al público un salón para velar los restos mortales de la princesa Bajrakitiyabha, primogénita del rey Vajiralongkorn, después de 15 días de ritos budistas reservados para la familia real.

Desde la mañana, una fila de mujeres vestidas de negro empezaron a ingresar al palacio, seguidas por hombres también vestidos de negro y adolescentes con uniforme escolar, todos respetando una logística vigilada por militares y que se cumplía casi en silencio.

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Algunas mujeres llevaron retratos de la princesa, conocida de manera afectiva como 'Bha', fallecida el pasado día 11 a los 47 años tras casi 42 meses hospitalizada a raíz de que sufriera en diciembre de 2022 un problema cardíaco.

Los asistentes -explicó el diario público Thai PBS- también pueden visitar otro salón del palacio en el que desde noviembre pasado se rinde tributo a la reina madre Sirikit, abuela de 'Bha', quien falleció el pasado 24 de octubre a los 93 años y aún es velada.

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Se espera que la Casa Real anuncie las fechas en las que tanto la reina como la princesa serán cremadas, sin certezas todavía sobre si será en un mismo día.

Bajrakitiyabha, también conocida como Patty, nació el 7 de diciembre de 1978 y fue la única hija del primer matrimonio de Vajiralongkorn con la princesa Soamsawali, prima hermana del actual monarca y de quien se divorció en 1991.

Tras la ascensión al trono de su padre en 2016, 'Bha' tomó un papel más prominente en las ceremonias y actos de la Casa Real y en representación del país, lo que se interpretó como un guiño ante la posibilidad de ser nombrada heredera de la Corona.

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Doctora en derecho por la Universidad estadounidense de Chicago y licenciada en Relaciones Internacionales, la princesa, amante de la hípica, también se formó en algunos de las escuelas más elitistas de su país y en Inglaterra.

Soltera y sin hijos, Bajrakitiyabha se diferenciaba de su progenitor por su discreta vida. EFE

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