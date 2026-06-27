Russell conquista una polémica pole en Red Bull Ring por delante de los Ferrari

El piloto británico George Russell (Mercedes) ha logrado este sábado la pole para la carrera del Gran Premio de Austria, octava prueba del Mundial de Fórmula 1, con una polémica actuación bajo bandera amarilla que le permitió superar a los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) saldrán decimoséptimo y penúltimo, respectivamente.

Un accidente del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en los instantes finales de la sesión de clasificación desató la polémica en Red Bull Ring. El tetracampeón del mundo se fue contra el muro en la curva 9, cuando los dos coches de la 'Scuderia' ya habían cruzado la línea de meta marcando los dos mejores tiempos.

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Por detrás, el líder Kimi Antonelli (Mercedes) tomó la decisión de bajar la velocidad ante la aparición de la bandera amarilla, mientras Russell levantó lo justo el pie del acelerador, con picardía sin tocar el freno, y consiguió hacerse con la pole. "Esa es la diferencia de la experiencia", afirmó Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes tras la sesión.

En cuanto a los españoles, ninguno de los dos consiguió superar la Q1. Sainz partirá decimoséptimo, y Alonso, penúltimo, se encontró con una nueva debacle de Aston Martin, que se quedó a nueve décimas del peor Cadillac, el segundo peor coche de la parrilla a pesar de traer mejorar para Austria.

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En una jornada extremadamente calurosa en Red Bull Ring, con una temperatura de pista de 53º, Russell, con el neumático blando usado, estableció el primer gran tiempo de referencia de la Q1 antes de que los favoritos empezasen a apretar. Entre todos ellos, Antonelli se erigió como el más rápido.

Por contra, no hubo sorpresas entre los eliminados. Sainz se quedaba a solo 21 milésimas de pasar a la Q2, mientras que Alonso saldrá penúltimo este domingo, solo por delante de su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll. También se despedían Alex Albon (Williams), el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) y el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac).

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Nuevamente, Antonelli mandó en la segunda tanda por delante de los McLaren, con Russell situándose entre los coches 'papaya' y los Ferrari. Verstappen, que logró clasificarse para la definitiva Q3 con el décimo tiempo, sorprendió a todos al sacar un impresionante 1:06.475 en su primer intento en la ronda final, pero Mercedes mostró sus cartas.

Antonelli se situó al frente, por delante de Russell, aunque por detrás llegaron primero Hamilton y después Leclerc para auparse a lo más alto de la tabla de tiempos. Hasta Verstappen rodaba mejorando el crono, pero en la curva 9 el neerlandés perdió el control de su monoplaza y se fue contra el muro.

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Con bandera amarilla en pista, Russell cruzó la línea de meta en 1:06.113, mejorando en dos décimas el crono de Leclerc. Después de que se anotase una posible infracción, Dirección de Carrera anunció que se cerraba la investigación al comprobar que el británico, que venía rapidísimo, había levantado el pie 100 metros antes de la zona del accidente y antes de la aparición de la doble bandera amarilla.

Así, el británico liderará la primera fila junto a Leclerc, mientras que Hamilton, tercero, compartirá segunda línea con Antonelli. Verstappen partirá quinto, junto al británico Lando Norris (McLaren), y el australiano Oscar Piastri (McLaren), el francés Isack Hadjar (Red Bull), el neozelandés Liam Lawson (RB) y el británico Arvid Lindblad (RB) completaron el 'Top 10'.

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