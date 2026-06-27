Agencias

Israel permanecerá en el sur de Líbano de forma "prolongada" hasta que se desarme Hizbulá

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Jerusalén, 27 jun (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este viernes que Israel no se retirará del sur del Líbano hasta que Hizbulá no se desarme, y que las tropas están preparadas "para una estancia prolongada en la zona de seguridad".

"El principio fundamental establecido en el acuerdo (con el Líbano) es que no habrá repliegue de Israel en el sur de Líbano, ni retirada, mientras la organización terrorista Hizbulá no sea desarmada en todo Líbano y se garantice la seguridad de los residentes del norte", dijo Katz en un vídeo mensaje. EFE

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